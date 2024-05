Meloni incontra De Luca a Caivano: ‘Sono quella stro..a, come sta’ (VIDEO)

“Presidente De Luca, quella stronza della Meloni. Come sta?“. Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è rivolta al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo a Caivano.

Meloni ha rimandato così al mittente l’epiteto con il quale De Luca l’aveva definita in un fuori onda in Transatlantico a febbraio scorso, durante le proteste contro l’autonomia differenziata dei sindaci campani a Roma. In un video pubblicato dall’account Atreju, con la didascalia ‘Giorgia, insegnaci la vita’, che sta già ampiamente circolando sul web, si vede la premier avvicinarsi a De Luca per salutarlo.

A quel punto pronuncia la frase in questione. Vincenzo De Luca non si scompone e la saluta normalmente rispondendo prima “Benvenuta”, poi: “Bene di salute“. Meloni continua quindi i saluti con le altre autorità presenti.

In precedenza il Governatore della Campania aveva replicato all’intervento della premier Giorgia Meloni riferite durante l’inaugurazione del nuovo complesso sportivo Pino Daniele di Caivano. “Ci sono esponenti di Governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo”. La premier, commentando proprio alcune dichiarazioni del governatore, che aveva utilizzato il termine “passeggiate” rispondendo a una domanda che riguardava le visite istituzionali del Governo a Napoli.

Giorgia Meloni dal palco di Caivano ha detto: “Se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei cittadini. Continueremo a passeggiare e portare risposte”. Parole indirizzate espressamente a De Luca che a sua volta risponde: “Mi riferivo alla passeggiata di ieri al Molo Beverello, che è un’opera finanziata dal governo Gentiloni su sollecitazione della Regione Campania.