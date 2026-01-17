Sofia Ansalone esce di casa, si sente male alla guida e muore a 21 anni: Mercato San Severino sotto choc

Sofia Ansalone si è sentita male mentre era alla guida

La tragedia nel primo pomeriggio nella frazione Torello

Un’intera comunità è sotto choc per la morte improvvisa di Sofia Ansalone, 21 anni, deceduta nel primo pomeriggio di venerdì 16 gennaio a Mercato San Severino, nella frazione Torello. La giovane si era messa da pochi minuti alla guida della propria auto quando è stata colpita da un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni, Sofia era uscita di casa intorno alle 14.30, probabilmente diretta al lavoro. Dopo aver percorso solo pochi metri, avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha proseguito la sua corsa andando a collidere contro un furgone. Un impatto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti.

I soccorsi immediati e la corsa disperata in ospedale

Alcune persone presenti in zona hanno compreso subito la gravità della situazione e hanno allertato il 118. I sanitari sono arrivati in pochi minuti e hanno avviato le manovre di rianimazione direttamente sul posto. Le condizioni della giovane sono apparse fin da subito estremamente critiche.

Vista la situazione, è stata disposta la corsa d’urgenza verso l’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino. Qui Sofia è stata affidata alle cure del personale medico del pronto soccorso, che ha continuato senza sosta i tentativi di rianimazione. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato inutile: il cuore della 21enne ha smesso di battere, lasciando familiari e amici nello sconforto.

Secondo quanto emerso, la giovane potrebbe essere arrivata in ospedale già priva di vita o in condizioni ormai irreversibili.

L’ipotesi del malore improvviso

Al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità esterne o ad altre cause diverse da un malore improvviso.

Il furgone coinvolto nell’impatto non avrebbe avuto un ruolo determinante nella tragedia: la collisione sarebbe stata una conseguenza della perdita di controllo dell’auto da parte della giovane.

Una famiglia distrutta e una città in lutto

La notizia della morte di Sofia Ansalone si è diffusa rapidamente, gettando nel dolore l’intera Valle dell’Irno. Inconsolabili i genitori, Leonardo Ansalone e Ornella Picarelli, e i fratelli Armando, Deborah e Giorgia, stretti dall’affetto di amici, conoscenti e semplici cittadini.

Sofia aveva compiuto da poco 21 anni. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, piena di progetti e con una vita ancora tutta da scrivere. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto profondo.

I funerali sabato 17 gennaio

Le esequie si terranno sabato 17 gennaio alle ore 16.30, nella chiesa di San Giovanni in Parco, a Mercato San Severino. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero cittadino. È attesa una grande partecipazione, segno dell’affetto e della vicinanza di un’intera comunità alla famiglia della giovane.