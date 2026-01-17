Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

‘Non doveva scambiare quelle foto’, l’omicidio in classe a La Spezia: la confessione, il coltello e l’ombra della premeditazione

DiRedazione

Pubblicato: 17 Gen, 2026 - ore: 16:59 #accoltellamento, #La Spezia, #scuola, #studente
Zouhair Atif e la vittima, Abanoud YoussefZouhair Atif e la vittima, Abanoud Youssef

La confessione davanti al magistrato

Ha ammesso di aver ucciso il compagno di scuola perché, a suo dire, «non doveva fare quello che ha fatto». Con queste parole Zouhair Atif, 19 anni, di origine marocchina, ha spiegato davanti al magistrato il gesto che è costato la vita ad Abanoud Youssef, 18 anni, italiano di origini egiziane, accoltellato all’interno dell’istituto tecnico Einaudi-Chiodo della Spezia.

L’interrogatorio si è concluso con l’arresto per omicidio. Gli atti sono stati secretati e il magistrato sta valutando se contestare anche l’aggravante della premeditazione, legata al fatto che il giovane si sarebbe portato il coltello da casa.

l movente: le foto e la gelosia

Secondo quanto emerso, il movente sarebbe di natura sentimentale. Atif avrebbe raccontato che la vittima conosceva fin dall’infanzia la ragazza che lui frequentava e che tra i due ci sarebbe stato uno scambio di foto risalenti a quando erano bambini. Un dettaglio che, nella mente dell’aggressore, avrebbe rappresentato un affronto intollerabile.

Dopo l’interrogatorio, Atif è stato trasferito nel carcere della Spezia. La salma di Abanoud resta invece a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta valutando se disporre l’autopsia.

Il coltello e i dubbi sulla premeditazione

Uno dei punti centrali dell’inchiesta riguarda proprio l’arma del delitto: una lama di oltre 20 centimetri. Lo zio della vittima, citato da Repubblica, ha dichiarato che l’aggressore «non era la prima volta che portava un coltello a scuola». Alcuni studenti, sentiti dal Corriere della Sera, parlano di un ragazzo «dal coltello facile», descritto come instabile e irascibile.

Dalla Questura, tuttavia, invitano alla cautela: «Sono elementi tutti da verificare. Al momento non è accertato che portasse abitualmente coltelli a scuola». Le indagini proseguono anche su questo fronte.

La dinamica: “Ho visto Abu crollare a terra”

Un testimone ha raccontato i momenti immediatamente precedenti all’aggressione. «Li ho sentiti litigare nei bagni, poi tutto è successo in un attimo». Era il cambio dell’ora, le porte delle aule erano aperte. Abanoud ha cercato di fuggire nel corridoio, seguito da Atif.

«Ho visto Zouhair andare addosso ad Abu. Lui ha detto qualcosa, come se chiedesse aiuto, poi è crollato a terra». La coltellata, inferta probabilmente dal basso verso l’alto, ha perforato il fegato e distrutto la milza, provocando una emorragia devastante. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco una prima volta, poi di nuovo in modo fatale.

Un insegnante ha bloccato l’aggressore, mentre un altro tentava disperatamente di fermare la perdita di sangue. «Non dimenticherò mai Abu a terra, con gli occhi sbarrati e le labbra bianche», ha raccontato il testimone.

Il dolore della scuola e della città

La notte successiva alla morte di Abanoud, centinaia di studenti hanno dato vita a un corteo silenzioso nel centro storico di La Spezia. Una processione spontanea, partita da piazza Garibaldi, a cui si sono uniti cittadini comuni, segno di una ferita che va oltre i cancelli della scuola.

Associazioni e partiti di centrosinistra hanno annullato una manifestazione prevista per il giorno successivo. In una nota congiunta hanno sottolineato che «la violenza tra i giovani non si combatte solo con risposte repressive, ma con educazione, ascolto e formazione all’affettività».

Nel frattempo, l’Ufficio scolastico regionale della Liguria ha disposto una ispezione all’istituto Einaudi-Chiodo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Sofia Ansalone esce di casa, si sente male alla guida e muore a 21 anni: Mercato San Severino sotto choc

Gen 17, 2026 Redazione
Attualità

Coniugi morti a Pordenone, non rispondevano da giorni: la donna non è riuscita a chiedere aiuto

Gen 16, 2026 Redazione
Attualità

‘Chiara Poggi vide quei file’, i contenuti proibiti sul pc di Stasi, l’ultima notte e il movente

Gen 16, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

‘Non doveva scambiare quelle foto’, l’omicidio in classe a La Spezia: la confessione, il coltello e l’ombra della premeditazione

Sport

Morto Rocco Commisso, la Fiorentina perde il presidente che l’ha trasformata nel momento più difficile

Attualità

Sofia Ansalone esce di casa, si sente male alla guida e muore a 21 anni: Mercato San Severino sotto choc

Attualità

Coniugi morti a Pordenone, non rispondevano da giorni: la donna non è riuscita a chiedere aiuto

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.