Michelle Maria Causo uccisa a Primavalle, il sangue scendeva dal carrello della spesa: fermato 16enne

Giaceva priva di vita in un carrello della spesa non lontano dalla scuola che frequentava. Si chiamava Michelle Maria Causo, la 17enne romana trovata vicino un cassonetto della spazzatura a Primavalle nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno tra le 15:30 e le 16:00.

Roma, Michelle Maria Causo sarebbe stata accoltellata da un coetaneo cingalese

Sul corpo i segni dei fendenti che l’hanno colpita a morte. Il principale indiziato dell’omicidio è un coetaneo della vittima di origini pakistane ma naturalizzato italiano. Il delitto si sarebbe consumato nell’abitazione in via Giuseppe Benedetto Dusmet dove il cingalese vive con la madre. Nell’androne del palazzo sono state rinvenute tracce ematiche con un vicino che avrebbe visto una persona tentare di pulire per eliminarle.

A lanciare l’allarme un residente dello stabile che ha visto il ragazzo uscire con un sacco nero nel carello della spesa dal quale uscivano gocce di sangue. Il testimone ha immediatamente contattato la polizia che ha fatto la macabra scoperta.

I rilievi della Polizia scientifica nel quartiere Primavalle per omicidio di Michelle Maria Causo

Trovate tracce di sangue nell’androne del palazzo dove vive il 16emme, la segnalazione di un residente

Subito dopo gli agenti della squadra mobile di Primavalle, a Roma, hanno fermato il sedicenne pakistano che è stato sottoposto ad interrogatorio. Sembra che Michelle Maria Causo fosse legata sentimentalmente al suo coetaneo. Sul posto anche la scientifica per i rilievi del caso. Da chiarire se l’omicidio si sia verificato poche ore prima del ritrovamento o qualche giorno prima.

Sotto choc i residenti del quartiere romano. La 17enne frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman. “Era una ragazza intelligente, un po’ agitata come ognuno di noi”. Sul posto sono arrivati anche numerosi compagni di scuola e diversi genitori, in lacrime ed increduli per la scomparsa di una ragazza giovanissima e che aveva tanti progetti da realizzare.