Massa piange Micol Arcolini, 17 anni e un sogno da estetista: la sua vita spezzata in via Oliveti

Micol Arcolini

Massa, tragico incidente: muore la 17enne Micol Arcolini, gravissima l’amica

Una tragedia che ha sconvolto Massa: Micol Arcolini, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 novembre in via Oliveti, non lontano dallo stadio della Massese. Gravemente ferita un’altra ragazza della stessa età, anche lei di Massa, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cisanello di Pisa.

Le due giovani viaggiavano in sella a uno scooter 50, diretto verso il mare. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, il motorino avrebbe sbandato finendo contro un furgoncino. L’impatto le ha poi sbattute contro un suv che procedeva nella stessa direzione.

I soccorsi e la disperazione

Il dramma si è consumato in pochi istanti. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenute la Croce Rossa e la Misericordia di Massa, insieme all’elisoccorso Pegaso, atterrato nei pressi del McDonald’s.

Per Micol Arcolini non c’è stato nulla da fare: un cardiologo dell’ospedale Noa, che si trovava per caso nei pressi del sottopasso, ha tentato disperatamente di rianimarla, ma ogni sforzo è stato vano.

L’altra ragazza, di origini portoghesi, è stata invece stabilizzata e trasportata d’urgenza a Pisa con un grave trauma cranico. Le sue condizioni restano critiche.

Il sogno spezzato di Micol

Micol aveva solo 17 anni e il sogno di diventare estetista. Frequentava un corso di formazione e amava condividere la sua quotidianità su TikTok, dove era seguita da quasi duemila follower.

Sui social traspariva la sua vitalità e la voglia di vivere, cancellate in un istante da un destino incomprensibile.

Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, determinata, piena di sogni. I suoi tatuaggi raccontavano il desiderio di crescere, di affermarsi, di lasciare un segno.

La notizia della sua morte ha gettato nel dolore l’intera comunità: in via Oliveti, sul luogo dell’impatto, si è formato un piccolo altare spontaneo di fiori e candele.

Il dolore della città e della famiglia

La famiglia di Micol, molto conosciuta in città per il negozio di prodotti per la casa a Marina di Carrara, è distrutta dal dolore. Accanto ai genitori, parenti e amici si stringono nel silenzio di un lutto insopportabile.

“Non si può morire così, a 17 anni”, sussurrano i residenti accorsi sul posto.

Anche la madre della ragazza ferita non si è mai allontanata dalla figlia, che lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva.

Le indagini

La Polizia stradale di Massa Carrara sta lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, la perdita di controllo dello scooter potrebbe essere stata causata da una sbandata improvvisa o da una manovra d’emergenza.

Il traffico è rimasto bloccato fino alle 19, con le auto deviate su percorsi alternativi.

La comunità di Massa, scossa e attonita, si prepara ora a salutare Micol Arcolini con un dolore che lascia senza parole.