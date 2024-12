Milano, camionista trovato carbonizzato in un tir: giallo in via Toffetti

Una persona è stata trovata morta all’interno di un camion andato a fuoco alla periferia di Milano. In base alle prime informazioni, il mezzo pesante si è incendiato in via Toffetti verso le 21:30, a metà strada tra Rogoredo e la zona dell’Ortomercato.

L’uomo è stato trovato carbonizzato all’interno del tir parcheggiato in via Toffetti: le ipotesi

Il mezzo pesante di una ditta di logistica (Fed logistica di Modena) era regolarmente parcheggiato lungo il marciapiedi, sulle strisce blu, in una strada piena di magazzini e capannoni. Sul posto i pompieri che hanno rinvenuto il cadavere. Poiché il camion era praticamente avvolto dalle fiamme non si è per ora capita la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ipotesi l’incendio potrebbe essere stato innescato dalle batterie.

Non è chiaro se la persona si fosse addormentata all’interno mentre divampava l’incendio o era cosciente o, anche, se sia stata uccisa e poi per far scomparire le tracce sia stato bruciato il corpo nel tir. Le indagini sono condotte dalla polizia di Milano che sta acquisendo elementi utili a risalire all’identità della vittima.