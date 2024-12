Roma, Martina mangia un piatto di gnocchi e muore a 9 anni: l’ipotesi, donati gli organi

Una bimba di nove anni è morta a Roma dopo avere mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. Una reazione allergica, si ipotizza al frumento, è la probabile causa del decesso di Martina Fumiatti. La bimba si è sentita male subito dopo il pasto, consumato con la famiglia in un ristorante, ed è stata portata al Policlinico Casilino. Poi le condizioni sono peggiorate ed è stata trasportata al Gemelli dove è morta.

I fatti risalgono a giovedì scorso. Martina aveva fatto dei controlli in ospedale. Nello specifico una spirometria per controllare il funzionamento dei polmoni. Poi il pranzo al ristorante a base di gnocchi. Sembra che in passato non le avessero mai provocato problemi. Subito dopo aver mangiato la bambina ha accusato spasmi, vomito e crisi respiratorie una volta arrivata a casa, a Torre Maura. Sintomi che si sono andati via via aggravando tanto da spingere i genitori a chiamare il 118.

La ragazzina è stata portata al Pronto soccorso del Policlinico Casilino dove è stata rianimata. Dopo un ulteriore aggravamento delle condizioni si è deciso di trasferirla con i medici che hanno deciso di dirottare la piccola al Gemelli. La mattina successiva, intorno alle 11:00, è stata dichiarata la morte cerebrale. Il locale sarà sottoposto a controlli per verificare se le norme sulla segnalazione degli allergeni siano correttamente applicate. Effettuata l’autopsia. I genitori della bambina hanno dato il via libera alla donazione degli organi.

L’intervento, secondo quanto si apprende, è stato effettuato da una equipe del Gemelli, struttura ospedaliera dove è deceduta dopo essere arrivata in condizioni disperate. Un piatto di gnocchi servito in un ristorante di Roma. Sarebbe stato questo a scatenare una violenta reazione allergica nella bimba di 9 anni, Martina Fumiatti, che il 5 dicembre è morta al Policlinico Gemelli. I funerali saranno celebrati martedì 10 dicembre.