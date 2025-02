Minacciata dal marito col coltello, scappa e si rifugia nel comune di Caldarola

La donna si è rifugiata nel comune di Caldarola

Il marito l’ha minacciata in casa con un coltello, ma lei è riuscita a scappare e a rifugiarsi nei locali del Comune, da dove ha chiamato i carabinieri. É successo a Caldarola, nel Maceratese.

Il 76enne ha aggredito la moglie al culmine di una lite: soffre di depressione

Protagonista una coppia di anziani coniugi: l’uomo, 76 anni, da quanto si è appreso in preda a una crisi depressiva e probabilmente al culmine di una lite, ha aggredito la moglie 73enne. Sono intervenuti i carabinieri per ricostruire quanto è accaduto, mentre il personale del 118 ha visitato l’uomo, che è stato successivamente trasferito in ospedale per accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulla vicenda e valutando eventuali misure a tutela della donna, per garantire la sua sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza. Non è da escludere l’intervento del Comune di Caldarola con gli assistenti sociali.