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Miss uccisa a colpi di pistola: Carolina Flores Gomez morta a 27 anni, spunta video agghiacciante

DiRedazione

Pubblicato: 24 Apr, 2026 - ore: 05:50 #Carolina Flores Gomez, #Città del Messico, #omicidio
Carolina Flores GomezCarolina Flores Gomez

Carolina Flores Gomez uccisa a colpi di pistola: la discussione con la suocera, il video choc

Una giovane di 27 anni, Carolina Flores Gomez, ex reginetta di bellezza messicana, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all’interno della sua abitazione nel quartiere Polanco, a Città del Messico.

L’episodio, avvenuto lo scorso 15 aprile, è ora al centro di un’indagine che si concentra sull’ambiente familiare della vittima.

Il video dell’omicidio e la presenza del bambino

A rendere il caso ancora più sconvolgente è un video, diffuso da media locali, che documenterebbe gli attimi precedenti e successivi alla sparatoria.

Nelle immagini si vede la giovane, eletta Miss Teen Universe Baja California nel 2017, muoversi all’interno dell’appartamento. Con lei ci sarebbero la suocera e il marito, che tiene in braccio il figlio della coppia.

Secondo quanto riportato, subito dopo gli spari si sentirebbero frasi che stanno attirando l’attenzione degli investigatori:

  • «Mi ha fatto arrabbiare»
  • «Tu sei mio e lei ti ha portato via»

Elementi che rafforzano una delle ipotesi principali.

Sospetti sulla suocera: cosa emerge dalle indagini

Le autorità messicane hanno identificato Erika Herrera, madre del marito della vittima, come principale sospettata.

Secondo le prime ricostruzioni:

  • la donna sarebbe stata presente al momento dei fatti
  • si sarebbe allontanata subito dopo
  • al momento non risultano arresti

A indicarla sarebbe stato anche lo stesso marito di Carolina.

Il ritardo nella denuncia: un punto chiave

Uno degli aspetti più discussi riguarda il tempo trascorso prima dell’intervento delle autorità.

La morte della giovane sarebbe stata segnalata solo il giorno successivo.

Secondo quanto riferito dalla madre della vittima, il ritardo sarebbe legato al timore che il bambino potesse essere affidato ai servizi sociali.

Un delitto maturato in ambito familiare

Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sul contesto domestico in cui è avvenuto il delitto.

Carolina Flores Gomez è stata colpita più volte, con ferite alla testa e al torace, all’interno di un’abitazione situata in una delle zone più esclusive della capitale messicana.

Un caso che, oltre alla dinamica violenta, solleva interrogativi sui rapporti familiari e sulle ore immediatamente successive all’omicidio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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