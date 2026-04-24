Carolina Flores Gomez uccisa a colpi di pistola: la discussione con la suocera, il video choc
Una giovane di 27 anni, Carolina Flores Gomez, ex reginetta di bellezza messicana, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all’interno della sua abitazione nel quartiere Polanco, a Città del Messico.
L’episodio, avvenuto lo scorso 15 aprile, è ora al centro di un’indagine che si concentra sull’ambiente familiare della vittima.
Il video dell’omicidio e la presenza del bambino
A rendere il caso ancora più sconvolgente è un video, diffuso da media locali, che documenterebbe gli attimi precedenti e successivi alla sparatoria.
Nelle immagini si vede la giovane, eletta Miss Teen Universe Baja California nel 2017, muoversi all’interno dell’appartamento. Con lei ci sarebbero la suocera e il marito, che tiene in braccio il figlio della coppia.
Secondo quanto riportato, subito dopo gli spari si sentirebbero frasi che stanno attirando l’attenzione degli investigatori:
- «Mi ha fatto arrabbiare»
- «Tu sei mio e lei ti ha portato via»
Elementi che rafforzano una delle ipotesi principali.
Sospetti sulla suocera: cosa emerge dalle indagini
Le autorità messicane hanno identificato Erika Herrera, madre del marito della vittima, come principale sospettata.
Secondo le prime ricostruzioni:
- la donna sarebbe stata presente al momento dei fatti
- si sarebbe allontanata subito dopo
- al momento non risultano arresti
A indicarla sarebbe stato anche lo stesso marito di Carolina.
Il ritardo nella denuncia: un punto chiave
Uno degli aspetti più discussi riguarda il tempo trascorso prima dell’intervento delle autorità.
La morte della giovane sarebbe stata segnalata solo il giorno successivo.
Secondo quanto riferito dalla madre della vittima, il ritardo sarebbe legato al timore che il bambino potesse essere affidato ai servizi sociali.
Un delitto maturato in ambito familiare
Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sul contesto domestico in cui è avvenuto il delitto.
Carolina Flores Gomez è stata colpita più volte, con ferite alla testa e al torace, all’interno di un’abitazione situata in una delle zone più esclusive della capitale messicana.
Un caso che, oltre alla dinamica violenta, solleva interrogativi sui rapporti familiari e sulle ore immediatamente successive all’omicidio.
Difunden video del momento en que la exreina de belleza Carolina Flores Gómez es asesinada a tiros por su suegra Erika Herrera dentro de un departamento en Polanco, frente a su pareja identificada como Alejandro.— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) April 23, 2026
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