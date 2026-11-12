Roma, 15enne morta dopo la caduta da un palazzo: la Procura indaga su bullismo e pressioni

L'esame autoptico sarà svolto al Gemelli di Roma

Aperto un fascicolo contro ignoti dopo la tragedia dell’11 novembre

La Procura di Roma vuole fare piena luce sulla morte di una ragazza di 15 anni, deceduta mercoledì 11 novembre dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo nella zona nord della Capitale. Il pubblico ministero Antonio Clemente ha aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti, con l’obiettivo di ricostruire le circostanze della tragedia e verificare se, prima della morte, la giovane avesse vissuto situazioni di disagio o subito comportamenti persecutori.

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti c’è anche la possibile presenza di episodi di bullismo o vessazioni. Gli investigatori stanno cercando di comprendere quale fosse il contesto personale e relazionale della quindicenne e se qualcuno possa aver esercitato pressioni nei suoi confronti.

Il percorso di transizione di genere riferito dai genitori

Nel corso delle prime interlocuzioni con gli investigatori, i genitori hanno riferito che la figlia stava affrontando un percorso di transizione di genere. Si tratta di un aspetto che sarà preso in considerazione nella ricostruzione della sua vicenda personale, ma sul quale, allo stato attuale, non sono emersi elementi che consentano di stabilire un collegamento con la morte.

La Procura intende verificare ogni possibile circostanza utile a comprendere se la ragazza avesse attraversato momenti di difficoltà o fosse stata esposta a pressioni, discriminazioni o comportamenti ostili da parte di coetanei o di altre persone. Al momento, tuttavia, non risultano responsabilità accertate.

Disposta l’autopsia al Policlinico Gemelli

Il magistrato ha disposto l’esame autoptico, che sarà eseguito presso il Policlinico Gemelli. L’accertamento medico-legale dovrà contribuire a chiarire le cause e le circostanze del decesso.

Parallelamente, proseguono le verifiche degli investigatori per raccogliere testimonianze ed eventuali altri elementi utili a ricostruire gli ultimi giorni della quindicenne. L’inchiesta è ancora nelle fasi iniziali e tutte le ipotesi restano al vaglio degli inquirenti.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Flaminio della Polizia di Stato. Il fascicolo, al momento contro ignoti, non vede dunque persone iscritte nel registro degli indagati. Saranno gli accertamenti della Procura a stabilire se emergano elementi per individuare eventuali responsabilità