Monte Cavallo, l’insegnante Giovanna Di Nardo cade durante l’escursione e muore a 30 anni

Si era recata domenica 2 aprile sulle Alpi Apuane per un’escursione insieme ad un amico 30enne ma è scivolata in un canalone sul Monte Cavallo, tra le province di Lucca e Massa Carrara. Per Giovanna Di Nardo, 30 anni di Villa Collemandina, non c’è stato nulla da fare.

L’insegnante del liceo musicale Passaglia era uscita in escursione con un amico

L’insegnante di flauto al liceo musicale Passaglia di Lucca, residente a Viareggio, è stata ritrovata senza vita vicino ad un masso, sul versante nord est di Monte Cavallo, nel Comune di Minucciano. L’allarme è stato lanciato quando i familiari non hanno visto rientrare i due escursionisti. Il marito ha provato a contattare Giovanna Di Nardo ma il telefono squillava a vuoto ma grazie ad un’apposita App è riuscita a geolocalizzarla.

Giovanna Di Nardo è stata geolocalizzata grazie ad un’App del marito, ferito l’altro escursionista

Le squadre di soccorso sono entrate in azione nella serata di domenica 2 aprile fino al ritrovamento del corpo della trentenne che è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale San Luca di Lucca. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia della vittima che, secondo una prima ricostruzione, è caduta per 200 metri. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa con diverse fratture.