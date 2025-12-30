Monte Moro choc: cabina funivia sbatte a 2.800 metri, 100 turisti bloccati ma nessun ferito grave

Incubo sulla funivia di Macugnaga Monte Moro

Funivia Monte Moro, cabina sbatte: paura per 100 turisti

Paura e apprensione questa mattina sul Monte Moro, a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), dove una cabina della funivia è andata a sbattere contro le paratie della stazione di monte, trasportando circa 15 persone. L’incidente si è verificato intorno alle 11:25 di martedì 30 dicembre, senza causare ferite gravi, ma generando panico tra i passeggeri e un blocco temporaneo dell’impianto.

Secondo le prime ricostruzioni, la cabina non si è fermata al momento previsto, proseguendo la corsa e urtando le barriere interne della stazione. Alcuni passeggeri hanno riportato lievi ferite: un uomo di 59 anni ha riportato un taglio al braccio, mentre altri dieci turisti, tra cui una bambina, hanno avuto bisogno di cure all’ospedale di Domodossola.

Cause dell’incidente: ipotesi guasto elettronico

Filippo Besozzi, amministratore della MACUGNAGA Trasporti e Servizi, ha spiegato che alla base dell’incidente potrebbe esserci “un guasto all’elettronica”. L’impianto, che normalmente non aveva manifestato problemi e aveva già effettuato diverse corse, era in servizio ordinario al momento dell’urto.

“Quando ci siamo resi conto che la velocità era superiore al normale, il personale ha azionato il sistema di frenata manuale, rallentando la cabina, ma non fermandola del tutto”, ha aggiunto Besozzi. Per determinare con precisione le cause, saranno analizzate le scatole nere della funivia.

Intervento dei soccorsi e evacuazione dei turisti

Un centinaio di persone presenti nella zona del Passo del Moro, comprese famiglie con bambini, sono rimaste bloccate nella stazione a 2.800 metri per alcune ore. I vigili del fuoco e la Guardia di Finanza hanno organizzato il trasporto via elicottero per riportare i turisti a valle in sicurezza, con le operazioni terminate intorno alle 14:00.

Tra le cabine coinvolte c’era anche quella in discesa, con a bordo solo il manovratore, rimasto lievemente ferito durante l’impatto. I feriti sono stati inizialmente soccorsi da un medico e un infermiere presenti sul posto, prima del trasferimento in ospedale.

Inchiesta aperta e sequestro dell’impianto

La Procura di Verbania ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per lesioni e attentato alla sicurezza dei trasporti. L’impianto è stato immediatamente fermato e posto sotto sequestro. Sono stati acquisiti documenti e sentite alcune persone, mentre non risultano al momento querele da parte dei passeggeri.

La funivia, costruita nel 1962, era stata completamente revisionata tre anni fa, con una spesa di due milioni di euro, comprendente la sostituzione di motori, pulegge e cabine, ed era tornata in funzione nel marzo 2023.

Il contesto: incidenti in montagna

L’incidente della funivia del Monte Moro arriva a poche ore da un altro episodio in montagna, sempre nel Verbano-Cusio-Ossola. Due scialpinisti sono stati travolti da una valanga in valle Antigorio, nella zona dell’alpe Devero. Fortunatamente uno è rimasto illeso, mentre l’altro ha riportato ferite lievi, confermando la pericolosità delle escursioni invernali ad alta quota.