Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Mia O’Brien, la studentessa condannata a 25 anni a Dubai è tornata a casa: ‘Un miracolo di Natale’

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 30 Dic, 2025 - ore: 22:29 #Dubai, #Mia O’Brien, #Regno Unito
Mia O'BrienMia O'Brien

Condannata a 25 anni a Dubai, il ritorno a casa prima di Natale

È tornata nel Regno Unito dopo mesi di detenzione negli Emirati Arabi Uniti Mia O’Brien, la studentessa britannica di 24 anni arrestata a Dubai e condannata a 25 anni di carcere per droga. Il suo rientro, avvenuto pochi giorni prima di Natale, è stato definito dalla famiglia “un vero miracolo”.

La giovane, originaria di Huyton, nel Merseyside, era stata arrestata nell’ottobre 2024 durante una vacanza negli Emirati, dopo che la polizia avrebbe rinvenuto circa 50 grammi di cocaina in un appartamento dove si stava svolgendo una festa.

La condanna e il processo lampo

Mia O’Brien, studentessa di giurisprudenza, era stata giudicata colpevole di spaccio e possesso di droga al termine di un processo durato un solo giorno, celebrato interamente in lingua araba. La condanna: 25 anni di reclusione e una multa di circa 100mila sterline.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, la giovane si era dichiarata non colpevole, sostenendo di non essere responsabile della sostanza rinvenuta. Il procedimento aveva sollevato forti perplessità anche tra le organizzazioni per i diritti umani, che avevano denunciato la mancanza di adeguate garanzie difensive.

La detenzione e le condizioni in carcere

Durante la detenzione, Mia era rinchiusa nel carcere centrale di Al-Awir, noto per le condizioni difficili. La madre, Danielle McKenna, aveva raccontato che la figlia condivideva una cella sovraffollata, dormendo su un materasso a terra.

“È forte, ma sta vivendo un inferno”, aveva dichiarato la donna in diverse interviste, descrivendo la sofferenza psicologica della figlia e l’angoscia dell’attesa.

Il rilascio e il ritorno a casa

All’inizio di dicembre è arrivata la svolta: Mia è stata improvvisamente rilasciata e autorizzata a rientrare nel Regno Unito. La notizia è stata annunciata dalla madre con un video pubblicato sui social il giorno di Natale, accompagnato dalla scritta: “She’s home”.

“È come un miracolo di Natale, il miglior regalo che potessimo ricevere”, ha scritto la donna, ringraziando chi aveva sostenuto la famiglia durante i mesi più difficili.

Il ruolo degli attivisti e le ombre sul caso

A seguire il caso era stata anche l’organizzazione Detained in Dubai, che aveva denunciato le modalità del processo e il rischio di condanne sproporzionate per cittadini stranieri. Secondo la fondatrice Radha Stirling, il procedimento giudiziario sarebbe stato “frettoloso” e privo delle tutele previste nei sistemi occidentali.

Non è stato chiarito ufficialmente cosa abbia portato alla liberazione anticipata di Mia O’Brien, ma il suo rientro nel Regno Unito ha chiuso, almeno per ora, una vicenda che aveva suscitato forte preoccupazione e attenzione internazionale.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

Articoli correlati

Attualità

Monte Moro choc: cabina funivia sbatte a 2.800 metri, 100 turisti bloccati ma nessun ferito grave

Dic 30, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Chi è la ragazza trovata morta a Milano, la 19enne Aurora Livoli era scomparsa a novembre

Dic 30, 2025 Redazione
Attualità

Tragedia a Salerno: giovane donna muore dopo la serata a cena con un amico, aperta un’inchiesta

Dic 30, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Mia O’Brien, la studentessa condannata a 25 anni a Dubai è tornata a casa: ‘Un miracolo di Natale’

Gossip e TV

Zeudi Di Palma, fanbase dell’ex gieffina senza limiti: donati 4000 euro durante una diretta TikTok

Attualità

Monte Moro choc: cabina funivia sbatte a 2.800 metri, 100 turisti bloccati ma nessun ferito grave

Attualità

Chi è la ragazza trovata morta a Milano, la 19enne Aurora Livoli era scomparsa a novembre

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.