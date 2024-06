Montelibretti, abbandona la madre invalida e va in vacanza: l’84enne muore, figlia ai domiciliari

Ha abbandonato la madre 84enne, invalida e non autosufficiente, poi deceduta dopo alcuni giorni di stenti, per andare in vacanza con i figli. A Montelibretti, in provincia di Roma, i carabinieri della Compagnia di Monterotondo, all’esito di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno fermato una donna di 49 anni.

I carabinieri si erano recati dall’anziana per notificare un atto, l’odore proveniente dalla casa li ha insospettiti

I carabinieri erano andati a casa della donna, a Montelibretti, per consegnare un atto, ma nessuno ha risposto. Insospettiti dall’odore proveniente dall’appartamento, hanno deciso di approfondire il controllo. Hanno quindi effettuato una verifica del perimetro della casa e trovato una finestra aperta che ha permesso loro di accedere. All’interno i militari hanno rinvenuto il cadavere dell’anziana donna, riverso a terra; a coprirla parzialmente un solo lenzuolo. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha confermato che il decesso dell’84enne risalirebbe ad alcuni giorni prima.

Le indagini si sono indirizzate subito verso la figlia 49enne, convivente, deputata alla cura dell’anziana, sulla quale sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che invece di accudirla si era allontanata dall’abitazione per andare in vacanza in Abruzzo insieme ai due figli minori, senza prestare le dovute cure della madre, così abbandonata a se stessa, senza cibo né acqua e senza alcun telefono cellulare per poter chiamare i soccorsi.

La figlia si era recata in Abruzzo in vacanza con i figli, la 49enne agli arresti domiciliari

La donna è accusata di abbandono di persona incapace, condizione a seguito della quale l’anziana madre è deceduta. La 49enne è stata fermata dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo e condotta presso la casa circondariale di Rebibbia dove il gip del Tribunale di Tivoli ha convalidato il fermo e disposto la misura degli arresti domiciliari.