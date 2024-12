Montignoso, Emilio Baria si schianta contro un muro e muore: anche il fratello era morto a Natale

Tragedia il giorno di Natale a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, in località Ribelle. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 15:00, un uomo di 44 anni, Emilio Baria, ha perso la vita dopo che il suo scooter è finito contro un muro. Undici anni prima anche il fratello aveva perso la vita il 25 dicembre.

Il 44enne Emilio Baria è finito contro un muro a 50 metri da casa, lascia due figlie piccole

L’incidente è avvenuto a circa cinquanta metri dall’abitazione dell’uomo. In seguito all’incidente è stato attivato il Pegaso, con un’automedica giunta sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe però deceduto sul colpo a causa dell’impatto del mezzo contro il muro. Per Emilio Baria non c’è stato nulla da fare. É morto sul colpo. A Montignoso era molto conosciuto in quanto titolare di un’officina. Era padre di due figlie piccole.

A provocare sconcerto e incredulità il tragico destino che l’ha accomunato alla sorte del fratello. Il 30enne Enrico Baria fu accoltellato e ucciso davanti a un pub la notte di Natale del 2013 da Andrea Mazzi che è stato condannato a 30 anni con sentenza confermata in Cassazione. Da allora si faticava a vivere il giorno di festa con la spensieratezza del passato ed ora il nuovo dramma mentre in tanti stavano ancora pranzando.

Il fratello era stato accoltellato e ucciso la notte di Natale di 11 anni fa

“Emilio non ha mai superato la morte del fratello” – ha riferito un amico. “Eri un bravo padre, non hai mai fatto mancare niente a nessuno di chi ti stava vicino, ora che la tua anima sta riposando in pace e che ha incontrato tuo fratello divertiti con lui e proteggi le bimbe e la tua famiglia” – così l’ha ricordato un’amica.