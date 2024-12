Volo Azerbaijan Airlines precipitato, media britannici ipotizzano un clamoroso errore

Il volo dell’Azerbaijan Airlines, precipitato ad Aktau, nel Kazakistan occidentale, potrebbe essere stato abbattuto dalle difese aeree russe, che lo hanno scambiato per un drone ucraino. A riferirlo è il quotidiano britannico Guardian che fa riferimento a speculazioni di media russi non meglio precisati. Un’ipotesi paventata anche da altre testate, tra cui Times Now World in India, del gruppo media The Times.

Volo Azerbaijan Airlines precipitato ad Aktau, il Guardian e Times Now World rilanciano l’ipotesi dello scambio con drone ucraino

All’origine delle speculazioni, ci sono diversi video dell’aereo condivisi sui social media che hanno scatenato teorie del complotto. Un video, girato dopo l’incidente, mostra i fori di schegge sulla fusoliera posteriore dell’aereo. Un’altra clip, registrata dai passeggeri prima dell’incidente, mostra una donna con un’apparente ferita alla gamba e buchi visibili nella parete della cabina. Queste immagini hanno portato a ipotizzare che l’aereo potrebbe essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco.

Secondo l’organismo di controllo dell’aviazione russa, i primi risultati suggeriscono che un impatto con uno stormo di uccelli (bird strike) ha costretto il pilota a tentare un atterraggio di emergenza ad Aktau. “L’indagine sullo schianto dell’aereo sarà condotta dalle forze dell’ordine del Kazakistan ” – ha affermato il vice primo ministro della Repubblica, capo della commissione governativa Kanat Bozumbayev.

La pista del bird strike e del tentativo di atterraggio d’emergenza

“Nell’ambito del procedimento penale, gli esami saranno condotti in collaborazione con i servizi dei paesi limitrofi. Non oso fare dichiarazioni preliminari. Anche le conclusioni preliminari sono impossibili. Ci sono specialisti che svolgeranno il lavoro e gli esami necessari. Non posso ancora dire nulla” – ha sottolineato Bozumbaev. Criminalisti ed esperti di aviazione civile sono arrivati ​​sul luogo dell’incidente per condurre un’indagine approfondita. Secondo il vice ministro degli Interni, Sanzhar Adilov, i testimoni vengono interrogati in loco.

L’Embraer 190 aveva superato l’ultimo controllo lo scorso ottobre. Lo ha dichiarato la compagnia Azerbaigian Airlines Cjsc. L’aereo è stato commissionato nel 2013. Da allora ha effettuato 9.949 atterraggi e ha volato per un totale di 15.257,22 ore. “Il comandante Igor Kshnyakin aveva una vasta esperienza, poiche’ ha volato per oltre 15.000 ore, di cui quasi 11.200 come capitano” – ha aggiunto l’Azerbaijan Airlines Cjsc.

Ritrovata la scatola nera, l’aereo dell’Azerbaijan Airlines aveva superato l’ultimo collaudo

Nel frattempo Ria Novosti ha riferito che è stata ritrovata la scatola nera dell’aereo dell’Azerbaigian Airlines. Sono 38 le persone morte nello schianto dell’aereo passeggeri dell’Azerbaigian Airlines ad Aktau, in Kazakistan. A bordo c’erano 62 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. È stato riferito che tra i passeggeri c’erano 16 russi, 37 cittadini dell’Azerbaigian, sei del Kazakistan e tre del Kirghizistan.