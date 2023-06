Morta la moglie di Romano Prodi, malore fatale sul sentiero francescano durante il nubifragio

Un malore improvviso mentre percorreva il sentiero francescano in direzione Assisi. Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi , è morta martedì 12 giugno mentre si trovava in Umbria con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi.

Flavia Franzoni ha accusato il malore mentre raggiungeva Assisi con Romano Prodi

Stavano facendo un cammino a piedi dopo aver trascorso la sera prima a Gubbio ed erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all’improvviso, forse a causa di un malore. È intervenuto anche il soccorso alpino per recuperare la salma di Flavia Franzoni. Sul posto il 118 che però ha potuto solo constatare il decesso. Flavia Franzoni sarebbe morta in una località in una zona piuttosto impervia. Con le condizioni rese ancora più difficili dalla pioggia.

“Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione effettuati sotto un violento temporale che ha anche impedito l’arrivo dell’elisoccorso non c’è stato più nulla da fare e ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un’altra squadra di soccorso del 118 regionale”- si legge in una nota del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il violento temporale ha impedito l’arrivo dell’elisoccorso, la salma trasferita a Bologna

La first lady discreta, com’era stata ribattezzata, aveva 76 anni ed a Bologna era distinta per la sua attività nel campo del sociale. on solo accompagnava quasi sempre il marito nelle tante iniziative, ma ha sempre avuto una passione personale per la società civile.

Per anni ha lavorato all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice. Alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna ha insegnato “Metodi e tecniche del servizio sociale” ed è stata allieva di Achille Ardigò. La salma è stata trasferita in serata nel capoluogo emiliano. La premier Giorgia Meloni ha manifestato suo cordoglio a Romano Prodi.