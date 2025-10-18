Tragedia a Centuripe: bambino di 7 anni muore improvvisamente mentre giocava con gli amici

Centuripe in lutto per la morte del piccolo Agatino Corsaro

Il dramma del piccolo Agatino Corsaro nel centro storico di Centuripe

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità: un bambino di 7 anni, Agatino Corsaro, è morto improvvisamente giovedì scorso mentre giocava con alcuni amici nel centro storico di Centuripe, piccolo comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Enna.

Il piccolo, colto da un malore improvviso, si è accasciato al suolo e, nonostante i tentativi immediati di rianimazione del personale del 118, non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha gettato nello sconforto la cittadinanza e la famiglia.

Lutto cittadino e funerali

Il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, ha proclamato il lutto cittadino, disponendo che le bandiere sugli edifici pubblici siano esposte a mezz’asta in segno di cordoglio.

I funerali del piccolo Agatino Corsaro sono stati celebrati alle 16:30 di sabato 18 ottobre nella chiesa madre della cittadina. La comunità si è stretta attorno ai familiari, sconvolta dalla perdita improvvisa.

Il malore improvviso e il trasferimento in ospedale

Dopo il collasso, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Biancavilla, dove i medici hanno fatto il possibile per tenerlo in vita. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato vano. Le prime ricostruzioni parlano di un malore improvviso senza apparente correlazione con traumi o incidenti precedenti.

Tragedia simile a Catania

Due giorni prima, un episodio analogo ha colpito la città di Catania, dove un uomo di circa 50 anni è deceduto improvvisamente alla Civita. L’uomo, caduto a terra dopo un malore, ha battuto la testa e nonostante gli sforzi del 118 non è riuscito a sopravvivere.

Il traffico in via Calì è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Secondo le prime informazioni, la vittima potrebbe essere stata un senzatetto, ma le autorità non hanno divulgato dettagli ulteriori.

Reazioni della comunità

La morte di Agatino ha scosso profondamente Centuripe. La popolazione si è mobilitata per manifestare vicinanza alla famiglia, con momenti di raccoglimento spontaneo e omaggi floreali davanti alla casa del bambino. Il sindaco La Spina ha sottolineato:

“Un dolore immenso per tutta la comunità. Agatino rimarrà nei nostri cuori.”