Morte Eleonora Giorgi, da Adriano Celentano a Carlo Verdone: il commosso ricordo dei colleghi

Eleonora Giorgi e Carlo Verdone in Borotalco

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema italiano. Con 71 anni, l’attrice, che ha incarnato ruoli indimenticabili dalla commedia sexy alla drammaticità, viene ricordata con grande affetto e ammirazione dai suoi colleghi. In questo momento di lutto, figure importanti del panorama televisivo hanno voluto rendere omaggio alla diva.

Il tributo di Adriano Celentano

Adriano Celentano non poteva mancare nel ricordare Eleonora. Su Instagram ha condiviso un messaggio toccante, ricordando il legame creato sul set di “Mani di velluto” – un film che ha incantato il pubblico grazie anche alla sua produzione di Mario Cecchi Gori e ai registi Castellano e Pipolo.

“Con la tua bellezza, anche umana, e la tua sensibilità, hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d’amore. Quell’amore ti accompagnerà sempre, ora nelle braccia di Gesù.” Celentano ha postato una foto che li ritrae insieme, un ricordo prezioso di un tempo in cui la loro collaborazione illuminava gli schermi.

Carlo Verdone: ‘Ho sempre ammirato il suo coraggio’

Carlo Verdone, in diretta su SkyTg24, si è commosso nel ricordare Eleonora Giorgi, sottolineando il coraggio con cui ha affrontato la malattia.

“Ognuno sceglie se nascondersi, ritirarsi o mostrarsi. Lei ha scelto di mostrarsi con grande coraggio, diventando un esempio per chi lotta contro la malattia. Ho sempre ammirato la sua forza e la sua dignità.” Verdone ha aggiunto che durante il periodo della malattia si erano scritti tanto, e in un momento particolarmente difficile ha dedicato una scena della sua serie “Vita da Carlo” a lei, riconoscendo il merito del suo spirito combattivo.

Le parole di Ornella Muti e Alba Parietti

Ornella Muti ha espresso il suo profondo dolore, ricordando Eleonora come una presenza indimenticabile sul set e una vera amica:

“L’ho vista poco tempo fa; era piena di coraggio, sorrisi ed empatia. La sua capacità di affrontare il dramma con generosità ci ha insegnato a guardare oltre il dolore ea trovare sempre un motivo per sorridere.”

Anche Alba Parietti ha reso omaggio all’attrice, evidenziando come Eleonora sapesse trasmettere speranza e forza, diventando un modello di positività per tutti:

“Nonostante tutto, era capace di raccontare le difficoltà con una dignità enorme, trasformando ogni attimo in un insegnamento di vita.”

Un omaggio senza tempo

Tra le testimonianze, emergono ricordi e parole di affetto che celebrano Eleonora Giorgi non solo come grande attrice, ma anche come donna capace di trasformare le avversità in un messaggio d’amore e speranza. La sua eredità, fatta di sorrisi, professionalità e umanità, resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.