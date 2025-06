La tragedia di Mariano Olla: il 16enne trovato morto in mare a Cagliari

Mariano Olla trovato morto sulla spiaggetta vicino al porto turistico di Su Siccu a Cagliari

Il mistero della morte di Mariano Olla

Cagliari è ancora scossa dalla tragica morte di Mariano Olla, il giovane 16enne di Sestu ritrovato senza vita sulla spiaggia di Sant’Elia. Un caso che ha sconvolto l’intera comunità e che rimane avvolto nel mistero mentre le indagini della Polizia proseguono per chiarire cosa sia accaduto nella notte tra venerdì e sabato.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo senza vita del ragazzo è stato individuato in prossimità della spiaggetta del parcheggio Cuore, non distante dal porticciolo turistico di Su Siccu. Era vestito con pantaloncini e scarpe da ginnastica, ma privo di maglietta. Questo dettaglio, unito al contesto notturno e al luogo molto frequentato per via dei locali e dei ristoranti, ha alimentato numerose ipotesi sulle possibili dinamiche che hanno portato al decesso.

Le ipotesi investigative ancora aperte

Le autorità, che stanno raccogliendo numerose testimonianze, non escludono nessuna pista: un possibile malore, un tragico scivolamento accidentale o altre circostanze ancora da accertare. Non risultano al momento segni evidenti di violenza sul corpo del giovane, ma sarà l’autopsia, fissata al Brotzu per lunedì, a fornire risposte più precise sulle cause del decesso.

Il ruolo delle autorità e gli interrogativi ancora aperti

La Polizia prosegue intanto il lavoro di ricostruzione degli ultimi momenti di vita di Mariano Olla. Rimane da chiarire se il ragazzo avesse partecipato a una festa o a un raduno improvvisato sulla spiaggia o nei locali circostanti. La corrente marina potrebbe aver trascinato il corpo fino al punto del ritrovamento, aumentando la complessità dell’indagine.

L’appello della sindaca di Sestu

Con parole cariche di dolore, la sindaca ha affidato ai social un messaggio di commiato per il giovane scomparso:

«Una triste e dolorosa notizia ci giunge inaspettata. Ciao caro dolce ragazzo che hai lasciato prematuramente la vita terrena. La nostra comunità è vicina alla famiglia e si stringe ad essa in preghiera con un forte abbraccio. Riposa in pace Mariano».

Un messaggio che ha riassunto il sentimento di un’intera comunità, incredula e scossa da una morte così improvvisa e ancora inspiegabile.

Un’indagine delicata e complessa

Le indagini ora puntano a ricostruire con esattezza i contatti e i movimenti di Mariano Olla nelle ore precedenti la tragedia. Gli investigatori stanno ascoltando amici, conoscenti e possibili testimoni che possano aver visto o sentito qualcosa nella notte in cui il giovane ha perso la vita.