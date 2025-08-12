Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Studente di 21 anni annega nel lago Sinizzo: cordoglio e dolore all’Aquila

DiRedazione

Pubblicato: 12 Ago, 2025 - ore: 18:48 #annegamento, #incidente, #L'Aquila, #lago Sinizzo
Il 21ennne Mohamed Abdelgaoui è morto annegato nel lago SinizzoIl 21ennne Mohamed Abdelgaoui è morto annegato nel lago Sinizzo

Il dramma nel lago Sinizzo: lo studente non riemerge dopo il tuffo

Un giovane studente universitario di 21 anni, Mohamed Abdelgaoui, originario della Tunisia e residente a Roma, è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo, situato a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila. L’episodio si è verificato il 12 agosto poco dopo pranzo, intorno alle 13:30, durante una gita in compagnia del fratello e alcuni amici.

Secondo le prime ricostruzioni, Mohamed si è tuffato nel lago e avrebbe raggiunto a nuoto la parte centrale, dove avrebbe accusato un malore, probabilmente una congestione, che gli ha impedito di tornare a riva. L’intera scena si è svolta sotto gli occhi degli amici che, non riuscendo a soccorrerlo, hanno immediatamente allertato i soccorritori.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e la mobilitazione sul posto

Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i sommozzatori, i Carabinieri e le altre forze dell’ordine. Le ricerche sono proseguite a lungo nelle fredde acque del lago, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare il giovane studente.

Mohamed, oltre a studiare all’Università di Pisa, lavorava come operaio presso la ditta Bts di Bazzano (L’Aquila), impegnato nella costruzione di un centro commerciale a Pettino. Era in pausa pranzo al momento della tragedia.

Le parole di cordoglio delle autorità locali

Il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo, ha espresso il dolore della comunità:

“Siamo fortemente addolorati per questa ulteriore tragedia, soprattutto in un momento in cui il lago era affollato di persone, rimaste inermi e impotenti davanti all’accaduto. Secondo quanto riferito, il ragazzo sarebbe morto per una congestione, dopo essersi tuffato subito dopo pranzo. Esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia.”

Anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha voluto manifestare il proprio cordoglio:

“La tragica morte di Mohamed Abdelgaoui ci addolora profondamente. Un giovane studente universitario di appena 21 anni, che si trovava nel nostro territorio per una gita, ha perso la vita in un pomeriggio che doveva essere di svago e si è trasformato in un dramma. A nome dell’Amministrazione comunale e della città dell’Aquila, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, agli amici e all’intera comunità tunisina radicata nel nostro Paese.”

Un dolore che riaccende un triste ricordo

La vicenda riporta alla memoria la morte di un altro giovane annegato nello stesso lago solo pochi mesi fa. A giugno, infatti, perse la vita Rahmat Hussain, 21enne di origini pakistane e residente da anni all’Aquila. Una ferita recente che rende ancora più drammatico il lutto della comunità.

Le operazioni di recupero e il grazie alle forze dell’ordine

Il sindaco Biondi ha voluto inoltre ringraziare con calore i soccorritori:

“Un ringraziamento sincero va ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, al personale del 118, ai Carabinieri e a tutte le forze impegnate nelle operazioni di recupero, che hanno agito con prontezza, professionalità e umanità.”

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Chiara Poggi, la Procura conferma: DNA contaminato, le reazioni di famiglie e legali

Ago 12, 2025 Redazione
Attualità

Cecilia De Astis investita e uccisa a Milano: 13enne al volante, cosa accadrà ai 4 minori

Ago 12, 2025 Redazione
Attualità

Carlo Panizzo trovato morto a 6 anni, dolore senza fine a Cavallino Treporti: cala il silenzio in spiaggia

Ago 12, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Studente di 21 anni annega nel lago Sinizzo: cordoglio e dolore all’Aquila

Gossip e TV

Tina Cipollari al pronto soccorso di Olbia: fan in ansia, cosa è successo davvero

Attualità

Chiara Poggi, la Procura conferma: DNA contaminato, le reazioni di famiglie e legali

Gossip e TV

Lina Bina, morta a 24 anni la star di OnlyFans Miss John Dough: le cause della morte

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.