Morte Traian Calancea: ‘Non c’è nesso con il vaccino anti Covid’, la perizia e la decisione del Gip

Il gip del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli, ha disposto l’archiviazione del caso riguardante Traian Calancea, il 24enne trovato senza vita nel letto di casa il 20 ottobre del 2021, a Gardolo.

Secondo la perizia medica, il giovane non sarebbe deceduto a causa del vaccino contro il Covid Pfizer effettuato dieci giorni prima del decesso, come contestato dall’avvocato dei genitori, ma per un’aneurisma. A quanto riporta a stampa locale, non sono state trovate tracce della proteina spike indotta dal vaccino, e quindi è stato escluso il nesso causale tra la profilassi vaccinale e il decesso. “La quantità eventualmente presente — analizzano — è al di sotto della dimostrabilità immunoistochimica”.

Sarebbe invece stata l’attività fisica intesa (era un’atleta di kick boxing) a cui si era sottoposto il ragazzo nei giorni precedenti a causare l’emorragia cerebrale con conseguente edema polmonare. La Procura di Trento aveva chiesto l’archiviazione nell’estate del 2022, ma il gip, anche in relazione alla documentazione presentata dal legale della famiglia, aveva disposto ulteriori accertamenti.

Traian Calancea era stato colto dal malore dopo essere uscito dal box doccia. Il 24enne si era accasciato senza avere il tempo di chiedere aiuto. Un decesso incomprensibile per la madre. “Era un ragazzo forte e sportivo”. Da qui i sospetti sul vaccino anti Covid e la lunga battaglia a colpi di perizie fino all’archiviazione del Gip del Tribunale di Trento.