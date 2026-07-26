Castellaneta Marina, entra in mare per una nuotata e non riemerge: muore a soli 24 anni davanti ai bagnanti

Tragedia a Castellaneta, 24enne avverte malore e muore mentre nuota

Tragedia nel Tarantino: il giovane, originario di Gioia del Colle, è stato soccorso nei pressi del lido Paradiso

Una tranquilla domenica al mare si è trasformata in una tragedia sulle coste della Puglia. Un giovane di 24 anni, originario di Gioia del Colle, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 26 luglio, nelle acque di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto.

Il ragazzo si trovava nei pressi del lido Paradiso, dove aveva deciso di concedersi una nuotata. Pochi minuti dopo essersi allontanato dalla riva, però, qualcosa è andato storto.

Il giovane è andato in difficoltà mentre era al largo

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne stava nuotando quando avrebbe accusato improvvisamente un malore oppure sarebbe stato messo in difficoltà dalle condizioni del mare.

Alcuni presenti si sono accorti che il ragazzo non riusciva più a rientrare verso la spiaggia e hanno immediatamente dato l’allarme.

In pochi minuti è scattata la macchina dei soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 in servizio a Castellaneta Marina, supportati da un’automedica arrivata da Ginosa.

Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il giovane, eseguendo tutte le manovre salvavita direttamente sulla spiaggia.

Nonostante ogni sforzo, però, il suo cuore non ha più ripreso a battere e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Indagini sulle cause della tragedia

Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un malore improvviso, ma non viene escluso che anche il mare mosso, con onde e correnti presenti in quel tratto di costa, possa aver contribuito alla tragedia.

Sarà il lavoro degli investigatori a chiarire con precisione cosa sia accaduto negli ultimi istanti di vita del giovane.

Sul posto anche i carabinieri

Oltre ai sanitari, sulla spiaggia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliere le testimonianze delle persone presenti.

La morte del ragazzo ha lasciato sotto choc i bagnanti e quanti hanno assistito ai disperati tentativi di soccorso. In pochi minuti una giornata di vacanza si è trasformata in una drammatica tragedia che ha profondamente colpito l’intera comunità di Gioia del Colle, da cui proveniva la giovane vittima.