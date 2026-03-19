Neonata muore dopo il ritorno a casa: indagine aperta sull’ospedale di Benevento

La neonata è morta all'ospedale di Benevento

Cosa è successo alla neonata di due mesi a Benevento?

Una tragedia che scuote Benevento e apre interrogativi ancora senza risposta. Una neonata di appena due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio dopo essere stata riportata d’urgenza dai genitori per un improvviso peggioramento delle condizioni respiratorie.

La piccola era stata visitata poche ore prima nello stesso ospedale per una crisi respiratoria e successivamente dimessa. Una volta rientrata a casa, però, la situazione è precipitata. I genitori, accortisi dell’aggravarsi del quadro clinico, l’hanno riportata in ospedale, ma per la neonata non c’è stato nulla da fare.

L’ipotesi iniziale è quella di un arresto cardiaco, ma saranno gli accertamenti a chiarire le cause del decesso.

La denuncia dei genitori e l’apertura dell’indagine

I genitori della bambina, che hanno anche una gemellina, hanno presentato denuncia alle autorità. Un passaggio che ha fatto scattare immediatamente le indagini.

La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto. La squadra mobile ha acquisito la cartella clinica per ricostruire nel dettaglio le ore precedenti alla morte e verificare eventuali responsabilità.

Un’inchiesta che si muove su un terreno delicato, tra dolore familiare e necessità di accertare eventuali criticità nel percorso sanitario.

Autopsia e accertamenti: cosa si cerca di capire?

Il punto centrale dell’indagine sarà l’autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore. L’esame autoptico dovrà chiarire le cause esatte del decesso e stabilire se la dimissione iniziale sia stata compatibile con il quadro clinico della neonata.

Gli inquirenti vogliono comprendere se vi siano stati segnali sottovalutati o se il peggioramento sia stato improvviso e imprevedibile.

Nel frattempo, la salma della piccola è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La posizione dell’ospedale San Pio

In una nota ufficiale, la Direzione strategica dell’Aorn San Pio ha espresso “cordoglio e vicinanza alla famiglia della piccola paziente”.

La struttura sanitaria ha inoltre comunicato di aver attivato tempestivamente tutte le procedure interne di segnalazione, verifica e controllo previste in casi simili.

“Piena fiducia nell’operato dell’autorità giudiziaria” è stata ribadita dalla Direzione, che ha assicurato la massima collaborazione per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Una comunità sotto shock

La morte della neonata ha colpito profondamente la comunità locale. Una storia che, oltre al dolore immenso della famiglia, riaccende il dibattito sulla gestione delle emergenze pediatriche e sulle procedure di dimissione.

Ora sarà la magistratura a stabilire se si sia trattato di un tragico evento imprevedibile o se vi siano responsabilità da accertare.