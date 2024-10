Mostra le parti intime a una ragazza sul treno da Fiumicino: lei lancia l’allarme con un video, interviene Salvini

Si è sbottonato i pantaloni davanti ad una ragazza sul treno Fiumicino-Roma ed ha iniziato a ‘toccarsi’. L’episodio ha richiamato l’attenzione anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che ha condiviso il filmato diffuso da Welcome to Favelas sul suo profilo Instagram. “Indegno e disgustoso. Che sia italiano o straniero, tolleranza zero per molestatori, stupratori e pedofili” – ha scritto sul social rilanciando la pena della castrazione chimica per i casi più gravi. “Poi vediamo se gli torna la voglia’

Ragazza molestata sul treno Fiumicino-Roma, Salvini condivide il filmato della 21enne e torna a parlare di castrazione chimica

La vicenda è stata documentata da una 21enne ucraina che viaggiava sul treno Fiumicino-Roma. L’uomo, apparentemente distinto, si è distinto davanti a lei ed ha iniziato a molestarla mostrando le sue parti intime. Dopo l’iniziale imbarazzo ha iniziato a filmarlo. “Come si permette” – ha gridato nella speranza di richiamare l’attenzione di qualcuno. La ragazza si è poi allontanata ed è scesa alla stazione Roma Tuscolana dove ha informato il capotreno dell’accaduto.

La giovane ha informato il capotreno e diffuso il filmato sui social con il volto del molestatore

Quest’ultimo ha provato a tranquillizzare la giovane riferendo che avrebbe allertato le autorità. La 21enne però non si è fermata qui ed ha condiviso il video senza censurare il volto del molestatore con Welcome to Favelas per allertare altre donne che potrebbero incrociare l’uomo sui mezzi pubblici o altrove. Non è chiaro se l’uomo sia stato individuato o meno dalle forze dell’ordine. Di sicuro il video ha provocato indignazione e rabbia con tanti utenti che chiedono provvedimenti esemplari nei confronti del molestatore.