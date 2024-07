Si spoglia e molesta 13enne che faceva il bagno a Ostia, bloccato da 4 giovani: arrestato

È entrata in acqua sul lungomare Duilio di Ostia per farsi un bagno quando è stata seguita da un uomo che si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a molestarla. La ragazzina, 13 anni, ha iniziato a gridare riuscendo a divincolarsi e ad attirare l’attenzione della mamma e della sorella 36enne che erano con lei.

Ostia, l’ultimo bagno di giornata sulla spiaggia libera dei Canotti si è trasformato in un incubo per la tredicenne

L’allarme è scattato alle 20:45 di domenica 21 luglio nella spiaggia libera in piazza dei Canotti, a Ostia . La ragazzina aveva trascorso una lunga giornata a mare con i congiunti ed ha deciso di tuffarsi per togliersi la sabbia che aveva ancora addosso. Fa un paio di bracciate, guarda il tramonto e poi sente le mani dello sconosciuto afferrarla sui fianchi per poi palpeggiarla. Le urla richiamano l’attenzione della madre che chiama immediatamente la polizia. Nel frattempo le grida della tredicenne hanno richiamato l’attenzione di 4 ragazzi che sono intervenuti allontanando l’uomo.

L’egiziano si è denudato ed ha palpeggiato la ragazza, 4 ragazzi lo hanno bloccato: arrestato dalla polizia

Trentadue anni, egiziano, si è rivestito come nulla fosse, incamminandosi in direzione della fermata del bus dove è stato raggiunto dai giovani che erano giunti in soccorso dell’adolescente. All’arrivo dei poliziotti è stato arrestato per violenza sessuale su minore. Il pm Gabriella Fazi ha chiesto ed ottenuto il carcere per il 32enne che è stato tradotto alla casa circondariale di Regina Coeli.