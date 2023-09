Mummie aliene in mostra a Città del Messico tra stupore e scetticismo, Maussan: ‘Non siamo soli’

Martedì 12 settembre al Congresso Uap di Città del Messico sono stati mostrati due presunti cadaveri alieni mummificati sono stati messi in mostra alla presenza di scienziati e ricercatori di esseri extraterrestri.

Journalist Jaime Maussan reveals 1,000-year-old alien bodies found in Peru! 👽 Studies at the University of Mexico show their DNA is different from humans. 😱#Aliens pic.twitter.com/3mh1YTD7T1 — Total Randomness (@totalrondom) September 13, 2023

Al Congresso Uap di Città del Messico sono stati mostrati due presunti cadaveri di alieni mummificati

L’evento è stato guidato da Jaime Maussan che afferma di essere un esperto di Ufo. Sulla presunta scoperta c’è un certo scetticismo in quanto nel 2015 l’ufologo aveva riferito che una mummia scoperta in Perù, vicino alle linee di Nazca, era quella di un alieno. Affermazione che fu ritenuta falsa secondo un fact check condotto da Snopes.com. Secondo il loro rapporto, il cadavere mummificato apparteneva a un bambino umano.

Durante il congresso di Città del Messico Jamie Maussan che i due cadaveri avevano circa 1000 anni e furono recuperati da Cusco, in Perù. Ha anche affermato che più del 30% del DNA degli esemplari era ‘sconosciuto’. “Questi esemplari non fanno parte della nostra evoluzione terrestre… Questi non sono esseri trovati dopo un relitto di un Ufo. Sono stati trovati nella diatomea (alghe) miniere, e successivamente furono fossilizzate.” – ha aggiunto rivolgendosi ai membri del governo messicano e ai funzionari statunitensi.

El Director del Instituto Científico para la Salud de la Secretaría de la Marina de México @SEMAR_mx; expusó la reyna de todas las evidencias forenses; y concluyó que el ADN de los cuerpos biológicos presentados en la Audiencia FANI #UAP 🇲🇽 no guardan relación con el ser humano. pic.twitter.com/t4k48cgMPK — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 13, 2023

Le perplessità sulla scoperta di Maussan, l’ufologo: ‘Questi esemplari non fanno parte della nostra evoluzione terrestre’

Maussan ha affermato che i campioni sono stati analizzati dall’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM). Secondo le sue affermazioni, gli scienziati sono stati in grado di estrarre il DNA dai campioni e hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio per determinare l’età. “Non siamo soli in questo vasto universo, dovremmo abbracciare questa realtà”. Durante l’evento sono stati mostrati diversi video presumibilmente di UFO e fenomeni anomali non identificati.