Mykonos, traghetto si avvicina troppo alla spiaggia e crea un’onda anomala: caos e feriti (VIDEO)

La manovra di un traghetto nelle vicinanze della costa, un’onda anomala e il panico tra i bagnanti a Mykonos, in Grecia. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi sull’affollata spiaggia turistica.

Panico a Mykonos per una manovra azzardata di un traghetto vicino alla spiaggia

Lettini, scivoli e ombrelloni sono stati visti spazzati via dalla furia del mare, mentre i bagnanti terrorizzati si precipitavano a cercare riparo ad Agios Mykonos. L’accaduto è stato filmato da un bagnante. Nelle immagini si vedono tre persone uscire rapidamente dal mare mentre si avvicina pericolosamente l’onda anomala. Il muro d’acqua ha travolto una donna che non era riuscita ad allontanarsi in tempo.

Alcuni bagnanti l’hanno raggiunta per aiutarla. “É stata ricoverata in ospedale con due costole rotte” – ha detto Takis Papadakos che ha realizzato il filmato. La nave che ha causato le enormi onde anomale appartiene alla Fast Ferries Andros, un servizio di traghetti utilizzato per il trasporto locale.

Una donna è stata ricoverata con le costole rotte, indagato il capitano dell’imbarcazione

Il capitano della nave è indagato per “aver violato le norme relative alla manovra imprudente in prossimità di altre imbarcazioni e per aver causato lesioni colpose” riferiscono i media locali. Sembra che l’Autorità portuale di Mykonos abbia avviato un’indagine su quanto accaduto nella località turistica.