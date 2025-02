Neonato morso dal cane di famiglia a Firenze, la disperata corsa della madre all’ospedale

Il bimbo ricoverato al Meyer dove è stato sottoposto a intervento chiurgico

Un neonato di 15 giorni è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un trauma cranico. Dalle prime informazioni sarebbe stato morso dal cane di famiglia, uno staffordshire bull terrier, durante un pranzo di famiglia.

Attimi di terrore nel quartiere Novoli, il neonato morso alla testa dal cane

Il fatto è accaduto poco dopo le ore 13:00 di venerdì 21 febbraio in un’abitazione in via Franchetti, nel quartiere fiorentino di Novoli. Coinvolto nell’incidente anche il papà 24enne che è stato soccorso e portato in codice giallo al policlinico fiorentino di Careggi. L’uomo ha accusato un malore quando ha visto il piccolo aggredito dall’animale. Quando il cane ha morso il neonato, in casa erano presenti i genitori che sono immediatamente intervenuti.

É stata la madre a portare il piccolo all’ospedale pediatrico Meyer. Nell’abitazione sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti e le indagini. Da fonti sanitarie del Meyer si è appreso che il bambino è stato morso alla testa. Le sue condizioni sono stabili ed è in prognosi riservata.

Neonato sottoposto a intervento chirurgico

A portare il piccolo in ospedale sarebbe stata direttamente la madre, senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. Il neonato sottoposto ad un intervento chirurgico. Dopo l’allarme ricevuto dal 118 è intervenuta la polizia di Stato, che si è recata nell’abitazione della famiglia, nella zona di via Baracca, nel quartiere di Novoli. Una volante è invece andata al Meyer e gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Intervenuta anche la polizia municipale che ha contattato i veterinari