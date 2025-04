Chi l’ha visto, Nicola Yuri Bruzzano ritrovato dopo 20 giorni: il malore e la richiesta di soccorso

Nicola Yuri Bruzzano

Il 17enne era scomparso da Garbagnate Milanese

Si è conclusa con un lieto fine l’angosciosa vicenda di Nicola Yuri Bruzzano, il 17enne di Bollate scomparso il 11 marzo da Garbagnate Milanese. Dopo 20 giorni di ricerche e di apprensione da parte della famiglia, il giovane è stato ritrovato nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile nella zona Barona di Milano.

Attualmente si trova ricoverato all’Ospedale San Paolo per accertamenti, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. La sua scomparsa aveva scatenato un’ondata di mobilitazione, con appelli accorati da parte dei familiari e dei compagni di scuola, sostenuti anche dalla trasmissione Chi l’ha visto?, che aveva seguito con attenzione il caso.

La scomparsa e l’appello disperato della famiglia

Il 17enne era sparito nel nulla la mattina dell’11 marzo. Quel giorno, come sempre, il nonno lo aveva accompagnato a scuola, il Liceo Russell-Fontana di Garbagnate Milanese. Ma Nicola non è mai entrato in classe. Quando il nonno è tornato a prenderlo nel pomeriggio, il ragazzo non c’era più e il suo cellulare risultava irraggiungibile.

La famiglia, sconvolta, ha subito lanciato l’allarme e, nei giorni successivi, ha chiesto aiuto alla trasmissione Chi l’ha visto?, diffondendo anche immagini e informazioni utili al ritrovamento. La comunità scolastica di Bollate si è mobilitata con una marcia silenziosa il 16 marzo per sensibilizzare l’opinione pubblica e dimostrare vicinanza ai genitori.

Nicola ha chiesto aiuto al 112: ora è ricoverato in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lo stesso Nicola Yuri Bruzzano a contattare il 112 nella notte del ritrovamento. Il giovane avrebbe accusato un malore e avrebbe chiesto aiuto ai soccorsi, che lo hanno raggiunto nella zona della Barona, a Milano.

Dopo 20 giorni senza notizie, questa telefonata ha finalmente posto fine alle preoccupazioni della famiglia. Attualmente il ragazzo si trova sotto osservazione all’Ospedale San Paolo, dove i medici stanno effettuando i necessari accertamenti.

Le indagini: cosa è successo in questi 20 giorni?

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire cosa sia accaduto nelle settimane in cui Nicola è stato lontano da casa. Nelle prossime ore, il giovane verrà ascoltato dai Carabinieri per chiarire le circostanze della sua scomparsa e le motivazioni che lo hanno spinto ad allontanarsi.

Per il momento, resta il sollievo di averlo ritrovato sano e salvo. La vicenda, seguita con grande attenzione dal pubblico e dalla trasmissione Chi l’ha visto?, ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità. Ora, ciò che conta è capire cosa sia successo davvero e garantire a Nicola tutto il supporto necessario per affrontare questo delicato momento.