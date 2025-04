Tragedia ad Acerra: Raffaella Scudiero perde la vita in un incidente stradale

Raffalla Scudiero morta in un incidente stradale ad Acerra

Un dramma sulla strada: Raffaella Scudiero muore a 26 anni dopo un violento impatto

Una tragedia ha scosso Acerra nella mattinata di martedì 1° aprile: Raffaella Scudiero, giovane di 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Pietrabianca, al confine con il Casertano. L’impatto fatale è stato seguito dall’esplosione dell’airbag, che potrebbe aver causato una ferita mortale alla gola.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando dolore e commozione tra amici, conoscenti e concittadini.

La dinamica dell’incidente: uno scontro fatale

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 8:45 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, la Citroën C3 su cui viaggiava Raffaella Scudiero si sarebbe scontrata con una Fiat Panda durante una manovra di sorpasso. L’utilitaria guidata dalla giovane avrebbe perso il controllo, finendo violentemente contro il cordolo del marciapiede all’incrocio con via Gioacchino Toma.

Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Dai primi rilievi emergerebbe un dettaglio cruciale: Raffaella potrebbe non aver indossato la cintura di sicurezza, fattore che potrebbe aver reso l’impatto ancora più devastante.

Il conducente della Fiat Panda, un imprenditore agricolo di mezza età, è attualmente indagato per omicidio stradale.

Una vita spezzata troppo presto: il dolore della comunità

Raffaella Scudiero era una giovane donna amata e benvoluta. Orfana di padre, era figlia di un’insegnante e sorella di due ragazzi più piccoli. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi la conosceva.

La ragazza si stava recando al lavoro in un bar della vicina Cancello, frazione di San Felice a Cancello, quando è avvenuto il tragico incidente.

Le squadre sportive locali, tra cui l’ASD Real Acerra C5 e la Futsal Acerra, hanno espresso il loro cordoglio con messaggi toccanti sui social, unendosi al dolore della famiglia Scudiero.

Le indagini in corso

Mentre la comunità piange la scomparsa di Raffaella, le forze dell’ordine continuano le indagini per determinare con precisione le cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando ogni dettaglio, inclusa la velocità del veicolo e la possibile distrazione alla guida.

La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in zona, dove purtroppo non è la prima volta che avvengono incidenti gravi.

Raffaella, che la terra ti sia lieve.