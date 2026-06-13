Nicoletta scompare il giorno dell’esame di terza media: l’appello della sindaca

Nicoletta Anamaria Domide

La 14enne è arrivata a scuola a Isola di Capo Rizzuto ma si sarebbe allontanata prima di entrare

Sono ore di forte apprensione a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, dove una ragazza di 14 anni risulta scomparsa dalla mattinata di oggi.

La giovane si chiama Nicoletta Anamaria Domide e, secondo quanto ricostruito finora, era uscita di casa per raggiungere la scuola dove avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media. Da quel momento, però, si sono perse le sue tracce.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni, Nicoletta sarebbe arrivata nei pressi dell’istituto scolastico.

La ragazza, tuttavia, non avrebbe mai preso parte all’esame e si sarebbe allontanata prima di entrare a scuola.

Da quel momento non avrebbe più fatto ritorno a casa né avrebbe dato notizie ai familiari.

La sua scomparsa ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra parenti, amici e autorità.

L’allarme lanciato dai genitori

Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, i genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche, coinvolgendo diversi reparti e attivando le procedure previste per i casi di minori scomparsi.

Le verifiche sono state estese anche alle principali vie di comunicazione e ai punti di transito della zona.

L’appello della sindaca

A mobilitarsi è stata anche la sindaca di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, che ha diffuso un appello pubblico attraverso i social network.

Il primo cittadino ha invitato chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Nel messaggio rivolto alla cittadinanza, la sindaca ha sottolineato come la rapidità delle segnalazioni possa rivelarsi fondamentale per il buon esito delle ricerche.

Attivato il piano provinciale di ricerca

Sul caso stanno lavorando i carabinieri e il personale della Questura di Crotone.

Sono stati coinvolti anche gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria per ampliare il raggio delle verifiche.

La vicenda è stata inoltre segnalata alla Procura della Repubblica di Crotone e alla Procura per i Minorenni di Catanzaro.

Nel frattempo è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

L’invito delle autorità

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia visto Nicoletta Anamaria Domide nelle ultime ore o disponga di elementi utili a contattare immediatamente il 112.

In questi casi ogni dettaglio può risultare importante per ricostruire gli spostamenti della ragazza e favorirne il ritrovamento.

L’intera comunità di Isola di Capo Rizzuto resta con il fiato sospeso, nella speranza che la giovane possa essere ritrovata al più presto e in buone condizioni.