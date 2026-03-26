‘Volevo smettere di soffrire’: Noelia Castillo muore dopo una lunga battaglia per l’eutanasia

Chi era Noelia Castillo e perché il suo caso ha fatto discutere
Una storia che divide, scuote e costringe a interrogarsi. Noelia Castillo, 25 anni, è morta in un centro sociosanitario in Catalogna dopo aver ottenuto il diritto all’eutanasia al termine di una lunga e complessa battaglia legale.
La giovane catalana era diventata paraplegica in seguito a un tentativo di suicidio, sopravvivendo con conseguenze gravissime. Una condizione che, secondo quanto raccontato da lei stessa, le provocava sofferenze fisiche e psicologiche insostenibili.
Il trauma e la richiesta di “morte dignitosa”
All’origine della sua storia c’è un trauma profondo. Nel 2022 Noelia aveva subito violenze sessuali, prima da parte dell’ex compagno e poi da altri aggressori.
Un dolore che l’ha segnata in modo irreversibile.
Nel luglio 2024 aveva deciso di chiedere l’eutanasia, prevista dalla legge spagnola. Non una scelta impulsiva, ma un percorso lungo, consapevole e supportato dal sistema sanitario.
Lo scontro con il padre: due anni di ricorsi
La richiesta si è trasformata subito in un caso giudiziario. Il padre della giovane si è opposto, sostenendo che la figlia non fosse pienamente in grado di decidere.
Accanto a lui l’associazione Abogados Cristianos, che ha portato avanti una battaglia legale fino all’ultimo grado.
Il caso ha attraversato tutti i livelli della giustizia: dai tribunali di Barcellona fino alla Corte costituzionale spagnola e al Tribunale Europeo dei Diritti Umani.
Tutti, uno dopo l’altro, hanno respinto i ricorsi, riconoscendo a Noelia il diritto di scegliere.
Le ultime ore: “Finalmente sollievo”
Alla vigilia della procedura, Noelia aveva parlato pubblicamente, raccontando il proprio stato.
Non rabbia, ma sollievo. La sensazione di essere finalmente ascoltata.
All’esterno della struttura dove viveva, a Sant Pere de Ribes, si sono radunate decine di persone. Tra loro anche gruppi religiosi, contrari alla sua scelta, che hanno tentato fino all’ultimo di incontrarla.
Un contrasto simbolico tra due visioni opposte della vita e della libertà individuale.
Le polemiche dopo la morte
La vicenda ha riacceso il dibattito sull’eutanasia in Spagna e in Europa.
Il legale della famiglia ha parlato di un fallimento del sistema:
“La legge sull’eutanasia si sta applicando come suicidio assistito”.
Parole che riflettono una posizione netta, ma che si scontrano con le sentenze dei tribunali, tutte concordi nel riconoscere la volontà della giovane.
Una storia che va oltre il caso singolo
Quella di Noelia Castillo non è solo una vicenda personale. È un punto di frattura tra diritti, etica, medicina e giustizia.
Da una parte il diritto all’autodeterminazione. Dall’altra il valore della vita secondo una visione più conservatrice.
In mezzo, una giovane donna che chiedeva di non soffrire più.
E una domanda che resta aperta:
chi decide, davvero, quando la vita diventa insostenibile?