Strage di Altavilla Milicia, la svolta choc: la figlia assolta in appello

Perché la figlia di Barreca è stata assolta per la strage di Altavilla?
Una decisione destinata a far discutere e a riaprire ferite mai chiuse. La ragazza sopravvissuta alla strage di Altavilla Milicia, condannata in primo grado a oltre 12 anni, è stata assolta in appello.
Secondo i giudici, non può essere ritenuta responsabile degli omicidi perché non era in grado di autodeterminarsi nel contesto in cui è maturato il massacro.
Una valutazione che cambia completamente la prospettiva su uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni.
La strage: cosa accadde nella villetta dell’orrore
Tra l’8 e l’11 febbraio 2024, in una casa alla periferia di Altavilla, si consumò una tragedia che ancora oggi appare difficile da comprendere.
La madre, Antonella Salamone, fu picchiata, uccisa e poi bruciata.
Il piccolo Emanuel, di soli 5 anni, morì dopo sevizie atroci.
Il fratello Kevin, 16 anni, venne immobilizzato e soffocato.
Al centro di tutto, un clima di fanatismo pseudo-religioso, fatto di riti, digiuni forzati, preghiere ossessive e violenze continue.
Il ruolo della ragazza: tra confessione e sottomissione
Quando gli investigatori entrarono nella casa, la trovarono in camera. Fu lei stessa a raccontare di aver partecipato agli omicidi.
Una confessione che aveva portato alla condanna in primo grado.
Ma il processo d’appello ha ribaltato tutto. I giudici hanno ritenuto che la giovane fosse intrappolata in una condizione di totale soggezione psicologica, incapace di opporsi o di scegliere.
Il peso del padre e dei “fratelli di Dio”
Secondo l’accusa, i principali responsabili restano il padre, Giovanni Barreca, e i due complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente.
Un gruppo che si definiva “fratelli di Dio” e che avrebbe trascinato la famiglia in una spirale di violenza e delirio mistico.
La ragazza, minorenne all’epoca, si sarebbe trovata isolata, manipolata e privata di qualsiasi riferimento esterno.
Le perizie: “Capiva, ma non poteva scegliere”
Determinanti sono state le valutazioni degli esperti. La perizia neuropsichiatrica ha evidenziato una parziale incapacità di intendere e volere, ma soprattutto una totale impossibilità di autodeterminarsi.
Una distinzione chiave: comprendere ciò che accade non significa essere liberi di opporsi.
Secondo la difesa, la giovane era “travolta da una realtà più grande di lei”.
Cosa succede ora: struttura protetta e percorso di recupero
Dopo l’assoluzione, la ragazza non tornerà subito a una vita normale.
Sarà inserita in una struttura protetta fuori dalla Sicilia, seguita da educatori e specialisti. Il percorso sarà monitorato nel tempo, con valutazioni periodiche.
Un cammino lungo, necessario per ricostruire una vita dopo un trauma così profondo.
Un caso che divide e interroga
La decisione della Corte apre interrogativi complessi.
Dove finisce la responsabilità individuale e dove inizia la manipolazione?
Quanto può pesare un contesto di violenza e controllo mentale?
La strage di Altavilla resta una ferita aperta.
E questa sentenza aggiunge un nuovo capitolo, forse il più difficile da accettare.