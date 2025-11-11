Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Economia

Lutto per la morte di Alberto Bertone: addio al fondatore di Acqua Sant’Anna, aveva 59 anni

DiRedazione

Pubblicato: 11 Nov, 2025 - ore: 17:03 #Acqua Sant’Anna, #Alberto Bortone
Alberto BertoneAlberto Bertone

È morto Alberto Bertone, presidente di Acqua Sant’Anna

Profondo dolore nel mondo dell’imprenditoria italiana per la morte di Alberto Bertone, fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna. Aveva 59 anni.
A darne notizia sono stati la famiglia, i dipendenti e i collaboratori dell’azienda con una nota ufficiale:

“Imprenditore visionario e coraggioso, ha saputo coniugare innovazione e attenzione per le persone, diventando un punto di riferimento per il tessuto economico e sociale del Paese.”

Bertone aveva fondato l’azienda nel 1996, trasformandola in pochi anni in una delle principali realtà del settore delle acque minerali, con sede a Vinadio (Cuneo). Bertone aveva scoperto casualmente il male che l’ha stroncato in pochi mesi.

Il ricordo di un imprenditore illuminato

Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare leader in Italia e riconosciuta anche a livello europeo.
La nota diffusa dall’azienda ricorda la sua umanità, sensibilità e attenzione per i collaboratori, elementi che hanno reso la sua leadership “autentica e generosa”.

Il suo lascito va oltre i risultati economici: Alberto Bertone viene ricordato come un uomo profondamente legato alla famiglia, altruista e guidato da un profondo senso del dovere.

Il cordoglio di istituzioni e mondo industriale

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio e la Giunta regionale hanno espresso “profondo cordoglio” per la sua scomparsa, ricordandolo come un imprenditore che ha saputo “trasformare una realtà di montagna in un gruppo d’eccellenza”.

Anche Confindustria Cuneo ha omaggiato Bertone definendolo “un protagonista dell’imprenditoria piemontese e un punto di riferimento per la Valle Stura”.

“La sua visione e il suo impegno sociale restano un esempio per tutti noi”, ha dichiarato il presidente Mariano Costamagna.

Un’eredità che continuerà nel tempo

Sotto la direzione di Alberto Bertone, Acqua Sant’Anna ha investito fortemente in innovazione, automazione e sostenibilità, creando posti di lavoro e sostenendo iniziative per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.

Oggi l’azienda, i collaboratori e l’intero Piemonte piangono la perdita di un uomo che ha lasciato un segno profondo nell’economia italiana.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Economia

Cnel: Brunetta revoca l’aumento dopo le polemiche, Meloni irritata: ‘Decisione inopportuna’

Nov 7, 2025 Redazione
Economia

Scuola, rivoluzione in busta paga: aumenti, assicurazione gratis e case scontate per i prof

Nov 6, 2025 Redazione
Economia

Reddito dimezzato e casa nuova per la Premier Meloni: chi guadagna di più in Parlamento

Nov 4, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

False apparizioni di Trevignano, Gisella Cardia a processo per truffa: “Voglio solo la verità”

Economia

Lutto per la morte di Alberto Bertone: addio al fondatore di Acqua Sant’Anna, aveva 59 anni

Attualità

Tragedia sul Monte Procinto, Eleonora Ottanelli muore sotto gli occhi del fidanzato: aveva 24 anni

Gossip e TV

Grande Fratello, come sta Giulia Soponariu: nuovo malore dopo la nomination di Flaminia

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.