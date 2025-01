Morta Rosita Missoni, fondò con il marito la maison d’alta moda: nel 2013 il dolore più grande

Rosita Missoni è morta all’età di 93 anni. Grande protagonista dell’alta moda italiana. Fondatrice, insieme al marito Ottavio, della celebre maison Missoni, Rosita ha portato il marchio di moda in tutto il mondo. Nata a Golasecca (Varese) da una famiglia di artigiani tessili (da nubile si chiamava Rosita Jelmini), è sempre rimasta legata al Varesotto, in particolare a Sumirago, dove con Ottavio fondò il brand.

Rosita Missoni è morta all’età di 93 anni: dallo scantinato di Gallarate all’atelier di Sumirago

Il colore distintivo degli abiti Missoni divenne un simbolo internazionale di eleganza e originalità, riconoscibile nelle vetrine di Milano, Parigi, Londra e New York. Il successo del marchio iniziò nel 1953 in uno scantinato di Gallarate, per poi trasferirsi nell’atelier di Sumirago.

Rosita raccontò in un’intervista del 2021 che Ottavio, anziché optare per Milano, la portò a vedere un terreno agricolo con vista sul Monte Rosa, dove decisero di costruire la loro fabbrica. In occasione dei cento anni dalla nascita di Ottavio, nel 2021, la fondazione Missoni celebrò il percorso della coppia con un evento al Museo Maga di Gallarate. Nata nel 1931 in una famiglia di sarti.

La tragica morte del figlio e della moglie in un incidente aereo, pochi mesi dopo morì Ottavio Missoni

Il 4 gennaio 2013 la famiglia accusò un duro colpo. L’aereo da turismo su cui viaggiavano il figlio di Ottavio, Vittorio e la moglie, scompare in mare tra l’arcipelago di Los Roques e Caracas, in Venezuela. Ottavio Missoni muore nella notte fra l’8 e il 9 maggio 2013, all’età di 92 anni. L’anno seguente, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, assegna nomina Rosita Cavaliere del Lavoro, titolo che aveva ricevuto anche il marito Ottavio. Attualmente la direzione creativa è affidata ad Alberto Caliri, che lavora per il brand da oltre 20 anni.