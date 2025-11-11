Notizie Audaci

Grande Fratello, come sta Giulia Soponariu: nuovo malore dopo la nomination di Flaminia

11 Nov, 2025
Il momento in cui Giulia si è sentita nuovamente male

Nuovo malore per Giulia Soponariu al Grande Fratello

Attimi di grande apprensione al Grande Fratello dopo la puntata dell’10 novembre. Dopo il malore accusato poche ore prima della puntata serale, Giulia Soponariu si è sentita nuovamente male nella notte, destando la preoccupazione dei suoi coinquilini e dei telespettatori.
L’episodio è avvenuto nel giardino della casa, mentre Anita Mazzotta e Flaminia Romolim che l’ha nominata, stavano parlando. La giovane concorrente, improvvisamente, si è alzata di scatto ed è stata accompagnata in confessionale da Benedetta Stocchi, su richiesta di Rasha Younes e Omer Elomari, visibilmente allarmati per le sue condizioni.

“Accompagnatela subito in confessionale. Omer, vai da Giulia, non sta bene”, ha esclamato Rasha Younes durante i momenti concitati.

Dopo alcuni minuti, Giulia è uscita dal confessionale e ha rassicurato i compagni, tornando con gli altri gieffini.

Le parole di Anita e Flaminia dopo il malore

Subito dopo l’accaduto, Flaminia Romoli ha confidato alle amiche che Giulia, già nel pomeriggio, le aveva manifestato la volontà di lasciare il reality.

“A me aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via”, ha raccontato Flaminia.
Anita Mazzotta ha confermato:
“Sì, anche a me dopo il primo malore ha detto che vuole tornare a casa.”

La giovane Soponariu, che solo 24 ore prima era già svenuta durante la diretta quotidiana, sembra quindi vivere un momento di forte fragilità emotiva e fisica.

La nomination di Flaminia e la dura replica di Simona Ventura

Durante le nomination palesi, Flaminia Romoli ha scelto proprio Giulia, giustificando la decisione con parole che hanno sorpreso tutti:

“Voto Giulia perché so che qui dentro le sue mancanze sono tante. Non voglio più vederla stare male.”

Una motivazione che non è affatto piaciuta a Simona Ventura, opinionista del programma, che ha criticato apertamente la gieffina:

“La voti perché le vuoi bene? Non ha senso! Le nomination servono a mandare via chi non vuoi più in gioco, non per protezione. Giulia mi sembra una roccia, la tua motivazione è incoerente.”

Un confronto acceso che ha lasciato il pubblico diviso tra chi ha compreso le buone intenzioni di Flaminia e chi, invece, ha condiviso il giudizio severo della Ventura.

Le condizioni di Giulia e il sostegno dei fan

Secondo quanto trapelato nelle ore successive, Giulia Soponariu sta meglio, anche se continua ad accusare stanchezza e tensione.
Il pubblico del Grande Fratello si è stretto attorno a lei sui social con l’hashtag #ForzaGiulia, mentre cresce la curiosità per capire se la giovane concorrente deciderà di proseguire la sua esperienza nel reality o se sceglierà di lasciare la Casa.

