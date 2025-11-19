Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Economia

Carta del Docente attiva in anticipo: piattaforma riaperta dal 19 novembre, cosa accade con i fondi 2024/2025

DiRedazione

Pubblicato: 19 Nov, 2025 - ore: 16:50 #bonus 500 euro, #Ministero dell’istruzione, #scuola
mobilità docenti 2020Riattivata la Carta docenti

Riapertura anticipata della piattaforma: cosa cambia da oggi

La piattaforma Carta del Docente è tornata operativa dal 19 novembre 2025 alle ore 12, con un anticipo sorprendente rispetto alle previsioni iniziali. Solo pochi giorni fa era stato annunciato che il sistema sarebbe ripartito a gennaio 2026, provocando forte tensione tra insegnanti, sindacati e personale scolastico che attendevano da settimane la possibilità di utilizzare i fondi residui dell’anno precedente

L’annuncio ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito è arrivato con un avviso pubblico che sancisce la riattivazione immediata della piattaforma per i residui 2024/2025 e per gli importi dovuti in seguito a sentenze. Una notizia accolta con soddisfazione dal mondo della scuola, che da tempo chiedeva certezze.

A rivendicare l’anticipo è soprattutto la Gilda degli Insegnanti, tra i sindacati più attivi nel denunciare il ritardo nell’erogazione del bonus. «Finalmente le nostre innumerevoli richieste sono state accolte», ha dichiarato il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana, definendo questo risultato “un traguardo per tutto il corpo docente”. Ma le richieste non si fermano qui: il sindacato rilancia la necessità di garantire che il bonus rimanga pari a 500 euro, come stabilito dalla normativa originaria, e che la sua validità venga estesa all’intero anno solare, non soltanto fino al 31 agosto, con un adeguamento progressivo all’aumento del costo della vita. La battaglia, di fatto, resta aperta.

Cos’è la Carta del Docente e chi può utilizzarla

La Carta del Docente è un bonus annuale da 500 euro, introdotto con la legge 107/2015 “La Buona Scuola”, destinato all’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo delle scuole statali. Può essere utilizzato per l’acquisto di libri, software, hardware, biglietti per teatri e musei, corsi di formazione, master e percorsi universitari coerenti con il profilo professionale.

Ne possono usufruire tutti i docenti di ruolo, compresi i part-time, coloro che si trovano in anno di prova, in comando o in distacco, i dichiarati inidonei per motivi di salute e i docenti impegnati nelle scuole italiane all’estero. L’accesso alla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it avviene tramite Spid o Cie. Da oggi è quindi possibile utilizzare i fondi residui e gli importi riconosciuti dai ricorsi, mentre per i nuovi accrediti del 2025/2026 bisognerà attendere gennaio.

La Carta del Docente è utilizzabile per:

  • libri e pubblicazioni;
  • hardware, software, device digitali;
  • biglietti per musei, teatri, cinema ed eventi culturali;
  • corsi di formazione, master e università coerenti con il profilo professionale.

Ne hanno diritto:

  • docenti di ruolo full-time e part-time,
  • docenti in anno di prova,
  • in comando o distacco,
  • inidonei per motivi di salute,
  • docenti nelle scuole italiane all’estero.

La piattaforma è accessibile tramite SPID o CIE.

‘La scuola italiana non cerca privilegi’

Sul tema del finanziamento alla scuola e della Carta docente interviene anche la Uil Scuola Rua, con toni duri verso l’attuale legge di bilancio 2026. «La scuola italiana non cerca privilegi: chiede solo di poter fare il suo lavoro», ha affermato il Segretario generale Giuseppe D’Aprile durante il sit-in di piazza Vidoni, organizzato da Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief.

Secondo D’Aprile, la manovra attualmente in discussione “non assicura risorse adeguate né al personale né al funzionamento delle scuole”. I sindacati contestano tagli agli organici, riduzione dei posti per docenti e ATA, obbligo di coprire internamente le supplenze brevi fino a dieci giorni e l’assenza di risorse strutturali per il rinnovo contrattuale 2025/2027.

La protesta dei sindacati: “Scuola non più considerata un costo”

«Siamo in piazza perché la scuola non può più aspettare. Non servono slogan politici, servono scelte concrete», ha ribadito D’Aprile, chiedendo investimenti stabili, valorizzazione economica del personale, finanziamento della Carta docente anche per i precari, soluzione definitiva sul tema dei buoni pasto e superamento delle disparità normative tra personale di ruolo e supplenti. La richiesta è chiara: riconoscere la scuola come una responsabilità nazionale, non come un capitolo di spesa da contenere. La riattivazione anticipata della Carta del Docente è una prima risposta, ma il confronto con il Governo proseguirà nelle prossime settimane, in attesa di misure più strutturali a sostegno del mondo dell’istruzione.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Economia

Bonus Elettrodomestici, parte il click day: ecco quanto puoi davvero risparmiare

Nov 17, 2025 Rosalyn Bianca
Economia

Lutto per la morte di Alberto Bertone: addio al fondatore di Acqua Sant’Anna, aveva 59 anni

Nov 11, 2025 Redazione
Economia

Cnel: Brunetta revoca l’aumento dopo le polemiche, Meloni irritata: ‘Decisione inopportuna’

Nov 7, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Economia

Carta del Docente attiva in anticipo: piattaforma riaperta dal 19 novembre, cosa accade con i fondi 2024/2025

Attualità

Calimera, il grido inascoltato del piccolo Elia: ‘Lo diceva ai nonni’, l’esposto del padre e il parere dei servizi sociali

Sport

Curaçao scrive la storia del calcio: è la nazione più piccola mai qualificata ai Mondiali 2026

Attualità

Buon onomastico Fausto oggi 19 novembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.