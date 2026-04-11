Maxi impianto fotovoltaico ad Altavilla Silentina: energia per una città e milioni sul territorio

Impianto fotovoltaico Altavilla Silentina: cosa cambia per energia e territorio?
Un progetto strategico, destinato a cambiare il volto energetico di un intero territorio.
La Regione Campania ha autorizzato ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, la realizzazione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Italia. Una struttura capace di produrre circa 92.000 MWh di energia all’anno, equivalenti al fabbisogno di una città come Eboli.
Un dato che, da solo, racconta la portata dell’intervento: non solo un impianto, ma un tassello concreto nella transizione energetica.
Perché questo impianto è strategico per la Campania?
Il contesto è chiaro: l’energia è diventata una questione centrale, tra costi, approvvigionamenti e sostenibilità.
In questo scenario, il nuovo impianto rappresenta una risposta concreta alla necessità di diversificare le fonti energetiche e rafforzare la rete nazionale, contribuendo in modo diretto alla stabilità del sistema gestito da Enel.
Non è solo una questione tecnica, ma anche politica ed economica: ridurre la dipendenza energetica significa aumentare la sicurezza del territorio.
Investimenti e lavoro: quali benefici economici per Altavilla Silentina?
Dietro ai numeri energetici, ci sono quelli economici.
Il progetto prevede un investimento di decine di milioni di euro, con una ricaduta significativa sul tessuto produttivo locale. Gran parte delle risorse sarà destinata alle imprese del territorio, coinvolte nelle fasi di realizzazione e gestione.
A questo si aggiungono i cosiddetti ristori ambientali, previsti dalla normativa, che porteranno benefici diretti al Comune.
Nel medio e lungo periodo, sono attesi anche effetti occupazionali legati alle attività di manutenzione e gestione dell’impianto.
Impatto ambientale: sviluppo sostenibile o rischio per il territorio?
Uno dei nodi più delicati riguarda l’equilibrio tra sviluppo e ambiente.
Il progetto prevede interventi mirati al risanamento del territorio, al rafforzamento della biodiversità e all’installazione di sistemi avanzati per il monitoraggio degli ecosistemi della Valle del Calore.
Un approccio che punta a coniugare produzione energetica e tutela ambientale, evitando l’utilizzo di aree agricole strategiche.
Il ruolo del Comune e delle aziende coinvolte
Un elemento centrale è stato il ruolo dell’amministrazione comunale di Altavilla Silentina, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, che ha sostenuto un’iniziativa orientata allo sviluppo sostenibile.
Il progetto è stato affidato alla società SPV Apulia 2002 Srl, mentre la parte tecnica è stata curata da EXPAND Srl, società di ingegneria con sede a Salerno.
Un lavoro complesso, che ha coinvolto tecnici e professionisti specializzati, confermando la crescita del settore energetico nel Sud Italia.
Energia e Sud Italia: una leva per il futuro?
Il punto politico ed economico è evidente.
Il Sud Italia, e in particolare la Campania, dispone di una risorsa naturale fondamentale: l’elevato irraggiamento solare. Un vantaggio competitivo che può trasformarsi in una leva di sviluppo.
L’obiettivo, come sottolineato dall’amministrazione, è attrarre investimenti nazionali e internazionali, puntando su qualità e innovazione, senza compromettere le attività agricole.
Un progetto che guarda oltre il presente
L’impianto di Altavilla Silentina non è solo un’opera infrastrutturale.
È un segnale: quello di un territorio che prova a inserirsi nei grandi processi energetici, giocando una partita che riguarda non solo l’ambiente, ma anche economia, lavoro e futuro.