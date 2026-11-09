Decreto Bollette, arriva lo sconto sulla luce: ecco quanto risparmieranno le famiglie, ma scoppia la polemica

Approvato nuovo decreto bollette

Il nuovo decreto del Governo punta a ridurre di 15 euro al megawattora il costo dell’elettricità: per una famiglia tipo il beneficio stimato è di circa 40 euro all’anno

Quanto scenderanno davvero le bollette della luce? È la domanda che interessa milioni di famiglie dopo il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo provvedimento che completa il percorso del Decreto Bollette. Il Governo annuncia una riduzione media di circa 15 euro al megawattora a partire da gennaio, ma traducendo il dato sui consumi domestici il risparmio per una famiglia tipo si aggirerebbe intorno ai 40 euro nell’arco di un anno.

Una cifra che cambia in base al numero dei componenti del nucleo familiare e, soprattutto, alla quantità di elettricità utilizzata. Il provvedimento interviene infatti sul costo dell’energia elettrica attraverso un meccanismo di rimborso di una parte dei costi del gas naturale impiegato per la produzione termoelettrica. L’obiettivo è contenere il peso delle quotazioni del gas sul prezzo dell’elettricità e alleggerire la spesa per famiglie e imprese.

Ma se da Palazzo Chigi arriva la rivendicazione di un primo passo a sostegno dei consumatori e del sistema produttivo, le associazioni mostrano posizioni differenti. L’Unione Nazionale Consumatori considera l’intervento insufficiente e in ritardo, Confcommercio lo giudica positivo ma chiede garanzie sui benefici effettivi, mentre Confimprenditori denuncia una misura incapace di rispondere alle difficoltà delle piccole aziende.

Quanto si risparmia in bolletta: i calcoli per ogni famiglia

La stima di riferimento parte dai consumi medi indicati sulla base dei dati di ARERA e del Sistema Informativo Integrato. Una famiglia tipo composta da tre o quattro persone utilizza circa 2.700 kWh all’anno, equivalenti a 2,7 megawattora. Applicando la riduzione media annunciata di 15 euro per MWh, il beneficio teorico è di 40,50 euro annui.

Ecco le stime in base alla composizione del nucleo familiare:

Una persona: consumi tra 1.100 e 1.500 kWh annui, risparmio stimato tra 16,50 e 22,50 euro.

consumi tra 1.100 e 1.500 kWh annui, risparmio stimato tra 16,50 e 22,50 euro. Coppia: consumi tra 2.000 e 2.200 kWh, beneficio tra 30 e 33 euro all’anno.

consumi tra 2.000 e 2.200 kWh, beneficio tra 30 e 33 euro all’anno. Famiglia di tre persone: consumi tra 2.500 e 2.700 kWh, risparmio tra 37,50 e 40,50 euro.

consumi tra 2.500 e 2.700 kWh, risparmio tra 37,50 e 40,50 euro. Famiglia di quattro persone: consumi tra 2.700 e 3.200 kWh, beneficio tra 40,50 e 48 euro.

consumi tra 2.700 e 3.200 kWh, beneficio tra 40,50 e 48 euro. Famiglia di quattro persone con consumi elevati: tra 3.300 e 3.500 kWh, risparmio compreso tra 49,50 e 52,50 euro.

tra 3.300 e 3.500 kWh, risparmio compreso tra 49,50 e 52,50 euro. Famiglia di cinque o più componenti: consumi da 4.000 a oltre 5.200 kWh, con un beneficio stimato tra 60 e 78 euro.

Si tratta di proiezioni basate sui consumi e sulla riduzione media dichiarata, non di importi fissi garantiti a ogni utente. Il risparmio effettivo dipenderà dall’applicazione del meccanismo e dalle condizioni della fornitura.

Pichetto Fratin: «Riduzione media di 15 euro al megawattora»

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha presentato il provvedimento come il completamento del percorso avviato con il Decreto Bollette. «Con il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del Dl Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora», ha dichiarato.

Il ministro ha definito l’intervento «un primo passo concreto» a sostegno dei consumatori e del tessuto produttivo. La misura, secondo il Mase, è stata costruita attraverso un confronto con la Commissione europea, con la collaborazione di ARERA per gli aspetti di competenza e il supporto tecnico del Gestore dei Mercati Energetici (GME).

Il meccanismo punta a rimborsare una quota dei costi del gas naturale utilizzato nelle centrali termoelettriche, così da limitare il trasferimento delle oscillazioni del combustibile sul prezzo dell’elettricità. Pichetto Fratin ha ricordato che il lavoro è stato portato avanti in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e rincari energetici, con l’obiettivo di tutelare famiglie e imprese e sostenere la competitività del sistema produttivo.

Unione Nazionale Consumatori: «Intervento insufficiente e tardivo»

Decisamente più critica la valutazione dell’Unione Nazionale Consumatori. Il vicepresidente Marco Vignola ha definito il provvedimento «un intervento insufficiente e tardivo», riservandosi una valutazione definitiva dopo aver esaminato il testo.

Secondo l’associazione, il decreto arriva dopo nove mesi dall’inizio della crescita dei prezzi di luce e gas e i benefici, ancora da quantificare con precisione, non si tradurranno in un sollievo immediato per gli utenti.

Ma la contestazione riguarda soprattutto ciò che manca. «È un decreto insufficiente rispetto all’emergenza che le famiglie stanno vivendo, fosse anche solo per il fatto che non si prevede nulla per il riscaldamento, la vera batosta di questo inverno», ha osservato Vignola. Per i consumatori, dunque, intervenire sull’elettricità non basta a compensare il peso complessivo dei costi energetici sulle famiglie.

Confcommercio: «Bene il tetto al prezzo del gas, ma i benefici arrivino agli utenti»

Di segno più articolato il giudizio di Confcommercio, che considera positivo l’intervento sul meccanismo di formazione del prezzo dell’elettricità e l’introduzione di un limite al costo del gas utilizzato per la produzione energetica.

L’associazione sottolinea la necessità di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per contenere i rincari, ricordando che la bolletta energetica delle imprese ha raggiunto 3,8 miliardi di euro nel terzo trimestre dell’anno, con un aumento del 46,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La valutazione positiva è però accompagnata da una richiesta precisa: le modalità di finanziamento del provvedimento non devono produrre nuovi aggravi sulle bollette e i vantaggi devono essere trasferiti realmente ai clienti finali. Confcommercio sollecita inoltre riforme strutturali per ridurre nel lungo periodo il costo dell’energia, intervenendo sugli oneri generali di sistema e sul meccanismo di formazione del prezzo all’ingrosso dell’elettricità, ancora fortemente condizionato dal gas.

Confimprenditori boccia il decreto: «Non basta per salvare le piccole imprese»

Ancora più duro il giudizio di Confimprenditori, che considera il provvedimento troppo debole per affrontare la crisi dei costi energetici delle piccole aziende. «Dopo settimane di attesa è arrivato un intervento blando, che non cambia la situazione di migliaia di piccole imprese, schiacciate da costi ormai insostenibili», si legge nella nota dell’associazione.

Confimprenditori ricorda di aver presentato al Governo una proposta alternativa elaborata dal proprio Centro Studi: un tetto al costo del gas per la produzione elettrica sul modello iberico, che secondo l’organizzazione avrebbe potuto determinare una riduzione del 30% della spesa in bolletta.

Il presidente Stefano Ruvolo ha criticato la scelta dell’esecutivo: «È uscito un decreto blando, che non inciderà sui costi ormai insostenibili delle piccole imprese. È mancato il coraggio, la volontà di aiutare concretamente chi ogni giorno produce». E ha aggiunto: «Avevamo inviato al Governo la nostra proposta per abbattere del 30% il costo in bolletta: purtroppo non è stata ascoltata. Le imprese non possono più aspettare».

Il nuovo decreto, quindi, apre una fase di attesa per famiglie e aziende. Da una parte c’è la riduzione media annunciata dall’esecutivo, dall’altra la richiesta delle associazioni di verificare che il beneficio arrivi davvero nelle bollette e sia sufficiente a contrastare il caro energia. La cifra da tenere d’occhio per i consumatori è quella dei circa 40 euro annui per una famiglia tipo: un aiuto concreto, ma per le associazioni ancora lontano dal rappresentare una risposta risolutiva.