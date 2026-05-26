Belén Rodriguez dimessa dopo il ricovero: il racconto dei vigili del fuoco su cosa è successo in casa

Belen Rodriguez

Dopo il ricovero arriva il ritorno a casa: come stanno le cose

Si è conclusa con le dimissioni dal Policlinico di Milano la giornata di forte apprensione che nelle ultime ore aveva coinvolto Belén Rodriguez. La conduttrice argentina, soccorsa nella mattinata di lunedì nella sua abitazione di zona Brera, è stata giudicata in buone condizioni dai sanitari dopo gli accertamenti eseguiti in ospedale.

Secondo quanto riportato da Il Giorno e la Repubblica, l’intervento sarebbe scattato dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112 da alcuni residenti dello stabile che avevano sentito provenire dall’appartamento urla e richieste di soccorso.

Trasportata al Policlinico in codice giallo, Rodriguez sarebbe stata monitorata e poi dimessa senza particolari conseguenze cliniche.

Le ore di tensione nell’appartamento: il racconto del soccorso

Nelle ore successive sono emersi nuovi particolari sulle operazioni di recupero.

Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it citando fonti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, i soccorritori sarebbero intervenuti seguendo il protocollo previsto in situazioni nelle quali non è possibile verificare immediatamente le condizioni della persona all’interno dell’abitazione.

L’allarme sarebbe scattato poco dopo le 7 del mattino.

I residenti avrebbero sentito distintamente delle richieste di aiuto provenire dall’interno dell’appartamento al quarto piano. Sul posto sono arrivati operatori del 118, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Secondo la ricostruzione riportata dalla testata, inizialmente la conduttrice si sarebbe trovata su un balcone comunicante e successivamente si sarebbe spostata nel bagno dell’abitazione.

Le stesse fonti precisano che viene esclusa categoricamente l’ipotesi di un gesto estremo.

La situazione sarebbe stata gestita come un intervento sanitario legato a un momento di forte stato confusionale, tanto che – secondo quanto riferito – Rodriguez avrebbe parlato con difficoltà, rispondendo solo con poche parole.

Dopo l’apertura della porta e la valutazione medica sul posto, è stato disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti.

Gli accertamenti su due episodi stradali: cosa viene verificato

Parallelamente al ricovero, resta aperto un altro capitolo che nelle ultime ore è entrato al centro dell’attenzione.

Secondo quanto riportato dalle testate che seguono il caso, la Polizia Locale di Milano starebbe svolgendo verifiche su due distinti episodi stradali avvenuti nei giorni precedenti.

Il primo riguarderebbe il danneggiamento dello specchietto di un’auto parcheggiata nella zona dell’Arco della Pace.

Un secondo episodio avrebbe invece interessato alcuni veicoli in sosta in via San Marco.

Secondo le ricostruzioni circolate, entrambi gli episodi avrebbero coinvolto un Suv Land Rover Defender.

Va però precisato un elemento importante: al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che alla guida del mezzo ci fosse Belén Rodriguez.

Gli accertamenti – secondo quanto riferito – sarebbero in corso per verificare dinamica, eventuali responsabilità e identificazione del conducente.

Il precedente racconto di Belén sulle proprie fragilità

Negli ultimi mesi la stessa Rodriguez aveva parlato pubblicamente di momenti personali delicati, raccontando in più occasioni di avere attraversato periodi segnati da attacchi di panico e fragilità emotiva.

Parole che oggi vengono inevitabilmente rilette alla luce di quanto accaduto, ma senza collegamenti automatici o interpretazioni che al momento non trovano riscontri ufficiali.

La notizia che arriva oggi è soprattutto una: Belén è stata dimessa ed è stata giudicata in condizioni rassicuranti dai medici. Restano invece da chiarire gli altri aspetti sui quali sono in corso verifiche.