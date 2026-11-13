Jensen Huang, «Sono un pezzo di m…»: il retroscena choc dopo l’addio a Nvidia, spunta il nome del successore

Jensen Huang e la nuova ceo ad interim Colette Kress

Bloomberg racconta il crollo dell’ex numero uno del colosso dei chip dopo lo scandalo delle relazioni extraconiugali

Dalla guida di una delle aziende più potenti al mondo a un addio improvviso, accompagnato da una vicenda personale che ha scosso l’intero settore tecnologico. Jensen Huang avrebbe vissuto gli ultimi giorni alla guida di Nvidia in uno stato di profondo abbattimento, con la sua abituale energia ormai esaurita. A ricostruire il retroscena è Bloomberg, che descrive il dietro le quinte della caduta del manager dopo settimane di polemiche sulle sue relazioni extraconiugali e sulle accuse di un possibile coinvolgimento in una vicenda di spionaggio.

Secondo persone che hanno avuto contatti recenti con lui, Huang avrebbe attraversato una fase di forte pentimento, arrivando a rivolgersi a se stesso con parole durissime: «Sono un pezzo di m…». Un’immagine molto diversa da quella del fondatore abituato a dominare le riunioni e a prendere personalmente le decisioni più importanti.

Jensen Huang, il crollo dopo settimane di tensione

Nel racconto di Bloomberg, l’ex CEO sarebbe apparso ormai svuotato dopo settimane trascorse a respingere le accuse di infedeltà e a cercare di conservare la propria posizione al vertice di Nvidia. La sua uscita di scena, formalizzata con le dimissioni annunciate giovedì 12 novembre, avrebbe rappresentato una resa senza condizioni.

Una persona informata sui fatti avrebbe riferito che anche il suo atteggiamento abituale era cambiato. L’uomo sempre pronto a prendere in mano la situazione avrebbe iniziato a utilizzare espressioni come «tanto non me ne importa» e «non me ne frega niente».

Una trasformazione che, secondo la ricostruzione, avrebbe accompagnato il progressivo isolamento del manager. La vicenda personale è diventata un caso aziendale e istituzionale dopo le notizie sulla relazione con una donna sospettata dalle autorità statunitensi di avere legami con l’intelligence cinese. Huang ha inoltre ammesso di essere stato infedele alla moglie, mentre sono emerse altre indiscrezioni su una presunta relazione con una dirigente di Nvidia. Le diverse circostanze sono oggetto di verifiche e contestazioni, non equivalgono a responsabilità accertate.

Nvidia cerca il successore: in corsa il CEO di Arm

Mentre si chiude l’era del fondatore, si apre una partita delicatissima per il futuro del colosso dei semiconduttori. Secondo quanto riportato dal Financial Times, tra i nomi presi in considerazione per la successione ci sarebbe Rene Haas, amministratore delegato di Arm, il gruppo britannico specializzato nella progettazione di architetture per processori.

Haas conosce già Nvidia, dove ha lavorato per circa sette anni fino al 2013. La sua esperienza tecnologica e manageriale lo renderebbe un profilo interessante per guidare l’azienda in una fase particolarmente delicata. Il suo nome sarebbe stato tra quelli contattati dal board, ma non è detto che riceva o accetti un’offerta.

Tra i possibili candidati figurano anche Lisa Su, amministratrice delegata di AMD, Eric Schmidt, ex numero uno di Google, Thomas Kurian di Google Cloud e Matt Garman di Amazon Web Services. L’eventuale scelta di Lisa Su, tuttavia, presenterebbe difficoltà legate alla rivalità tra AMD e Nvidia e ai rapporti familiari con Huang.

Colette Kress CEO ad interim, ma la partita resta aperta

Per il momento la guida è stata affidata a Colette Kress, direttrice finanziaria di Nvidia dal settembre 2013, nominata CEO ad interim. La manager continuerà a ricoprire anche l’incarico di CFO fino alla scelta del successore definitivo.

Tra i possibili profili interni vengono citati anche Ian Buck, vicepresidente che ha guidato lo sviluppo della piattaforma software CUDA, il responsabile legale Tim Teter e Nick Parker, alla guida delle attività commerciali globali.

Non mancano le ipotesi legate alla famiglia del fondatore. La figlia Madison Huang e il genero Nico Caprez ricoprono ruoli importanti nell’azienda, così come il figlio Spencer. Secondo le ricostruzioni riportate, Jensen avrebbe manifestato il desiderio che in futuro uno dei familiari possa assumere responsabilità ancora maggiori. Non risulta, tuttavia, una designazione ufficiale.

Il futuro del colosso dell’intelligenza artificiale

La scelta del nuovo amministratore delegato sarà decisiva per rassicurare investitori e mercato. Nvidia è diventata uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell’intelligenza artificiale grazie ai suoi processori, e l’uscita del fondatore apre interrogativi sulla continuità della strategia aziendale.

Il prossimo appuntamento importante è quello del 17 novembre, quando saranno presentati i risultati trimestrali. Un passaggio che potrebbe offrire indicazioni sulla capacità del gruppo di affrontare la nuova fase senza il manager che per oltre trent’anni ne ha rappresentato il volto e il principale riferimento.