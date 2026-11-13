Pino Insegno a Ciao Maschio, stoccate a chi lo critica sulle amicizie politiche e spiega perché ha lasciato i social

Pino Insegno

Il conduttore e attore ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio racconta le critiche ricevute, la scelta di lasciare i social e il rapporto con la moglie

Pino Insegno torna a parlare delle polemiche che negli ultimi anni hanno accompagnato il suo nome, soprattutto per le amicizie politiche e le frequentazioni finite al centro del dibattito pubblico. Lo fa davanti a Nunzia De Girolamo, nella puntata di Ciao Maschio in onda sabato 14 novembre alle 17 su Rai 1, dove ripercorre le critiche ricevute e rivendica il proprio percorso professionale, costruito in oltre quarant’anni di carriera.

L’attore e conduttore non nasconde il dispiacere per essere stato spesso giudicato anche sulla base delle sue relazioni personali. Ma esclude di essersi pentito di aver manifestato pubblicamente le proprie amicizie, rivendicando il diritto di frequentare le persone che desidera senza rinunciare al rispetto per chi la pensa diversamente.

Le amicizie politiche e la replica di Pino Insegno

Nel corso dell’intervista, De Girolamo gli chiede se abbia mai avuto ripensamenti per essersi esposto sulle proprie amicizie politiche. La risposta è netta: «Io mi espongo sempre con rispetto dell’altra parte».

Per spiegare il suo punto di vista, Insegno ricorre anche alla passione sportiva per la Lazio: «Sono della Lazio, lo sanno, ma non ho mai sputato su un’altra bandiera. Ho sempre avuto il rispetto delle altre bandiere».

L’attore ammette di non aver immaginato che le sue frequentazioni potessero generare una reazione così ampia: «Non pensavo provocasse tutta questa onda il fatto di essere amico di una persona piuttosto che di un’altra».

Una situazione che, a suo giudizio, rischia di mettere in secondo piano una carriera lunga più di quarant’anni. «Vengo da una carriera lunga più di 40 anni», ricorda, manifestando il dispiacere per il fatto che il suo percorso artistico venga talvolta associato soprattutto alle amicizie personali.

Perché ha abbandonato i social network da sette anni

Nel dialogo con la conduttrice trova spazio anche il rapporto con il giudizio degli altri e con le critiche che circolano in rete. Su questo fronte Insegno ha fatto una scelta precisa: da sette anni ha eliminato i social network dalla propria quotidianità.

«A me non piacciono i social, per esempio io non li ho. Da sette anni ho deciso di eliminarli per un motivo semplice», spiega.

La ragione riguarda soprattutto il modo in cui preferisce ricevere osservazioni e giudizi sul proprio comportamento. «Preferisco che un amico, una persona che mi conosce, mi critichi e mi dica i motivi e io posso crescerci dentro, che leggere gratuitamente persone che offendono la tua famiglia», afferma.

Insegno si dice particolarmente dispiaciuto quando le persone formulano giudizi senza conoscere davvero chi hanno davanti. «Mi dispiace quando le persone giudicano prima di conoscere, prima di sapere realmente che cosa c’è dietro quella persona, che attore, che cantante o personaggi», aggiunge.

La confessione sulla moglie e la sua carriera artistica

L’intervista assume poi un tono più intimo quando De Girolamo affronta il rapporto tra la vita privata e quella professionale. In particolare, chiede a Insegno se abbia mai avuto la sensazione di rappresentare un ostacolo per la crescita artistica della moglie.

La risposta è sorprendente per la sua sincerità: «Sì, me l’ha fatto notare lei».

L’attore riconosce quanto possa essere complicato sostenere professionalmente una persona con cui si condivide anche la vita privata. «È molto più complesso aiutare una persona molto vicina a te che magari una persona che conosci o che stimi per altri motivi», ammette.

Il problema, spiega, è anche il rischio che le capacità della consorte vengano messe in ombra dal rapporto sentimentale e che il suo lavoro venga identificato semplicemente con il ruolo di moglie di un personaggio conosciuto.

Insegno rivendica invece le qualità artistiche della donna, ricordandone l’attività di autrice e il contributo alla trasmissione radiofonica Viva Lumière su Rai Radio 2.

«Le follie d’amore bisogna sempre farle»

Nella parte finale della conversazione si torna al tema centrale della puntata di Ciao Maschio, dedicata alle passioni e alle follie d’amore che non conoscono età.

Su questo argomento Insegno non ha dubbi: non bisogna mai smettere di sorprendere la persona amata, indipendentemente dagli anni trascorsi insieme o dalla fase della vita che si sta attraversando.

«Le follie bisogna sempre farle, secondo me. Sempre», conclude l’attore.

Un’intervista nella quale il conduttore alterna il racconto delle polemiche pubbliche a confessioni più personali, mostrando il lato privato di una figura che da oltre quattro decenni è presente nel mondo dello spettacolo italiano.