Trattore lo travolge nel terreno, Brunoro Varrecchia muore dopo tre settimane di agonia: lascia moglie e tre figlie

Brunoro Varrecchia

Dramma a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino: il 48enne è deceduto all’ospedale San Pio di Benevento

Ha lottato per tre settimane tra la vita e la morte, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Brunoro Varrecchia, 48 anni, non ce l’ha fatta. L’agricoltore di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, è morto all’ospedale San Pio di Benevento, dove era ricoverato in seguito a un grave incidente avvenuto nel terreno di sua proprietà.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità della Valle Caudina, che in queste settimane aveva seguito con apprensione le condizioni dell’uomo. Fino a pochi giorni fa era stato diffuso anche un appello per la donazione di sangue, con l’obiettivo di aiutarlo nella difficile battaglia per la sopravvivenza. Un’iniziativa sostenuta anche dall’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina.

L’incidente con il trattore e il disperato ricovero a Benevento

L’incidente si era verificato mentre il 48enne si trovava in un fondo agricolo. Secondo la ricostruzione riportata dalle cronache locali, l’uomo sarebbe stato travolto da un trattore che non era stato adeguatamente fermato. Il mezzo agricolo gli avrebbe provocato ferite devastanti, con l’amputazione traumatica di un arto inferiore.

Le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi. Trasportato all’ospedale San Pio di Benevento, era stato sottoposto alle cure dei sanitari, che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita.

Per circa tre settimane familiari, amici e conoscenti hanno sperato in un miglioramento. L’appello a donare sangue aveva contribuito a mobilitare il territorio, ma le conseguenze dell’incidente si sono rivelate fatali.

Chi era Brunoro Varrecchia: lascia la moglie e tre figlie

La notizia della morte ha suscitato profonda commozione a San Martino Valle Caudina. Chi lo conosceva lo ricorda come un grande lavoratore, una persona generosa e sempre disponibile ad aiutare gli altri.

Nonostante fosse stato assunto da poco in un’azienda del posto, continuava a dedicarsi anche ai lavori agricoli, dando una mano nei terreni dei genitori e dei suoceri. Era inoltre impegnato nella vita della comunità, con una particolare vicinanza alle attività della parrocchia e del convento.

Brunoro Varrecchia lascia la moglie Elvira Salerno, le figlie Miriam, Melissa e Beatrice, i genitori Lorenzo e Agostina e i fratelli Luisa e Luigi. Sui social sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di chi aveva condiviso con lui esperienze di vita e momenti di lavoro.

I funerali sabato 14 novembre a San Martino Vescovo

La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Oltre, in via Ignazio Silone a Montesarchio, dove sarà possibile rendere omaggio al 48enne dalle 9 alle 19.

I funerali di Brunoro Varrecchia si terranno sabato 14 novembre alle ore 15, nella chiesa di San Martino Vescovo, a San Martino Valle Caudina.

La comunità si prepara così a dare l’ultimo saluto a un uomo che, come ricordano in tanti, si è sempre dato da fare per la propria famiglia e per gli altri. Una morte che lascia nel dolore la moglie, le tre figlie e un intero paese che per settimane aveva sperato in un epilogo diverso.