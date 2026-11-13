Anziana cade dal letto in ospedale e muore a Firenze: dopo 10 anni maxi risarcimento da 477mila euro

Il tribunale di Firenze

La donna di 92 anni era ricoverata al San Giovanni di Dio di Firenze, il Tribunale ha condannato la Asl Toscana centro

Una caduta dal letto durante il ricovero in ospedale, le gravi lesioni e la morte tre giorni dopo. A distanza di quasi dieci anni dalla tragedia, arriva la sentenza che riconosce le responsabilità della struttura sanitaria e dispone un risarcimento complessivo di 477.464 euro ai familiari della vittima. Il Tribunale di Firenze ha condannato la Asl Toscana centro a pagare la somma al figlio e ai due nipoti di una donna di 92 anni, deceduta nel gennaio 2017 dopo essere caduta dal letto dell’ospedale San Giovanni di Dio.

La decisione è stata pronunciata mercoledì 11 novembre e resa nota dall’avvocato Matteo Forconi, che ha assistito i familiari con il supporto del medico legale Gianfranco Tripaldi.

La caduta durante il ricovero e la morte dopo tre giorni

L’anziana era stata ricoverata nella notte tra il 31 dicembre 2016 e il primo gennaio 2017. L’incidente si verificò il 3 gennaio, mentre la paziente si trovava nella struttura ospedaliera fiorentina. Le lesioni riportate nella caduta si rivelarono gravissime e il 6 gennaio arrivò il decesso.

Il figlio e i due nipoti avevano avviato un’azione legale contro la Asl, contestando al personale sanitario di non aver adottato tutte le precauzioni necessarie per impedire che la donna cadesse dal letto. In particolare, al centro della controversia c’era la mancata chiusura di una delle due spondine di protezione.

La versione della struttura sanitaria era differente. Secondo quanto riferito dal legale dei familiari, la difesa della Asl aveva sostenuto che le sponde fossero state regolarmente alzate e che la caduta fosse stata provocata da un movimento improvviso e imprevedibile della paziente.

La testimonianza decisiva della compagna di stanza

A incidere sulla decisione del Tribunale è stata soprattutto la testimonianza della donna che condivideva la stanza con la novantaduenne. La paziente avrebbe riferito che il personale del reparto aveva lasciato abbassata una delle due spondine del letto.

Un elemento determinante, insieme alla mancata dimostrazione da parte dell’ospedale di aver adottato tutte le misure necessarie per proteggere l’anziana.

«Con la sentenza resa l’11 novembre scorso il tribunale afferma un principio netto: non basta che l’ospedale preveda misure anti caduta dei pazienti dal letto, occorre che abbia effettivamente applicato correttamente quelle misure», ha dichiarato l’avvocato Forconi.

La pronuncia richiama anche le indicazioni del perito nominato dal Tribunale. Le sponde di sicurezza possono rappresentare uno strumento utile all’interno di un piano di prevenzione, ma non devono essere considerate l’unica forma di protezione. Occorrono anche sorveglianza clinica, assistenza adeguata e ulteriori strategie per ridurre il rischio di cadute.

Risarcimento da quasi mezzo milione di euro

Il Tribunale di Firenze ha stabilito diversi importi a favore dei familiari della vittima. Al figlio sono stati riconosciuti 183.000 euro, mentre ai due nipoti spetteranno quasi 80.000 euro ciascuno. È stato inoltre previsto un importo di 50.000 euro per il danno biologico, oltre alle spese giudiziarie e agli interessi maturati nel corso degli anni.

La somma complessiva che la Asl Toscana centro dovrà versare ammonta a 477.464 euro.

Una vicenda giudiziaria durata quasi un decennio, arrivata a una conclusione con una sentenza che richiama l’attenzione sulla responsabilità delle strutture sanitarie nella prevenzione delle cadute dei pazienti ricoverati. Non è sufficiente predisporre protocolli e dispositivi di sicurezza: occorre dimostrare che siano stati concretamente applicati e accompagnati da un’assistenza adeguata.