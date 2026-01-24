Khaby Lame vende quote della sua società per 975 milioni: nasce il suo gemello digitale

Khaby Lame

Accordo per la cessione del 49% della società a Rich Sparkle Holdings Limited

Khaby Lame, il creator italiano più seguito al mondo su TikTok, ha appena compiuto un passo epocale nel mondo dell’intrattenimento digitale e del business globale. Secondo documenti ufficiali depositati alla Securities and Exchange Commission statunitense, il ventitreenne di Lodi avrebbe ceduto quote della società Step Distinctive Limited, attiva nel live streaming e-commerce, per un valore complessivo di 975 milioni di dollari.

L’accordo, sottoscritto il 9 gennaio 2026 da Rich Sparkle Holdings Limited, prevede la cessione del 49% della società detenuto direttamente e indirettamente da Khaby Lame tramite Dominant Action Limited. Altri soggetti coinvolti nell’operazione sono Pink13 Group Inc. e Develop Master Limited. Il pagamento sarà effettuato tramite l’emissione di 75 milioni di nuove azioni ordinarie di Rich Sparkle Holdings, garantendo un flusso di capitale fresco e valorizzando l’intero ecosistema digitale creato intorno al popolarissimo creator.

Come funzionerà il gemello digitale AI di Khaby Lame?

Uno degli aspetti più innovativi dell’operazione riguarda l’intelligenza artificiale: Khaby ha autorizzato la creazione di un AI Digital Twin, un gemello digitale che replica i suoi gesti, le espressioni e la voce. Questa tecnologia consentirà la produzione di contenuti multilingue, versioni simultanee dello stesso format e attività di live streaming commerciale ininterrotto, eliminando le limitazioni di fuso orario e presenza fisica.

Il risultato è un modello di business 24/7 che permette al brand di Khaby Lame di espandersi su scala globale senza compromettere la qualità e l’autenticità del suo stile ironico e inconfondibile. Gli esperti parlano già di una rivoluzione nell’influencer marketing, dove il tempo, la disponibilità e i viaggi non saranno più un vincolo per la produzione di contenuti digitali.

Chi gestirà le operazioni di live streaming e-commerce?

Per i prossimi tre anni, le attività operative della società saranno affidate ad Anhui Xiaoheiyang Network Technology Company Limited, specializzata nella gestione dell’intera filiera: dalla produzione dei contenuti alla logistica, fino alle spedizioni, con focus su Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est asiatico.

Nonostante la cessione delle quote, Khaby continuerà a essere coinvolto nella gestione strategica del business e manterrà un ruolo di controllo come azionista, consolidando la sua posizione non solo come influencer, ma come asset industriale all’interno di un gruppo quotato.

Quanto potrebbe valere l’ecosistema commerciale di Khaby Lame?

Secondo le stime riportate, i contenuti e l’ecosistema commerciale legati a Khaby Lame potrebbero generare vendite annue superiori ai 4 miliardi di dollari. La tecnologia AI permette di mantenere vivo il marchio personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre lo staff supervisiona e approva ogni contenuto. Il gemello digitale manterrà l’umorismo silenzioso che ha reso famoso Khaby, garantendo autenticità e continuità nella comunicazione del brand.

Perché l’accordo di Khaby Lame è destinato a segnare la storia dell’intrattenimento digitale?

L’operazione rappresenta un nuovo paradigma nel mondo dei marchi personali: Khaby Lame non si limita a essere un influencer, ma diventa un asset industriale monetizzabile su scala globale. La cessione da quasi un miliardo di dollari e l’implementazione del gemello digitale costituiscono un indicatore globale sul futuro dell’influencer marketing e dei marchi umani nell’era digitale.

In un panorama dove le aziende tradizionali cercano di sopravvivere tramite fusioni e acquisizioni, Khaby dimostra che un singolo creatore può diventare un impero commerciale, sfruttando la tecnologia per superare i limiti fisici e temporali, ridefinendo il concetto di presenza digitale e di monetizzazione del brand personale.