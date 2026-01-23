Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta: ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano, si danneggia la comunità’

Mateo Bassetti dà ragione a Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Lo sfogo di Pellegrini e Giunta accende il dibattito

Le parole di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta hanno acceso un acceso dibattito pubblico sul tema della salute dei bambini e delle responsabilità genitoriali. La coppia, visibilmente provata da una settimana complicata, ha denunciato apertamente l’abitudine di alcuni genitori di mandare i figli a scuola o all’asilo anche con la febbre, contribuendo alla diffusione di contagi.

A usare toni durissimi è stato Giunta, che senza filtri si è rivolto direttamente ai genitori ritenuti responsabili:

«Mandare i bambini febbricitanti all’asilo è da irresponsabili», uno sfogo che ha immediatamente diviso l’opinione pubblica.

L’intervento di Matteo Bassetti: “Questione di salute pubblica”

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, che ha sposato in pieno la posizione di Pellegrini e Giunta, spostando il discorso su un piano scientifico e collettivo.

«I bambini con la febbre all’asilo non si mandano – ha spiegato l’infettivologo – perché possono contagiare gli altri bambini. È una regola di buon senso prima ancora che medico».

Bassetti ha poi allargato il discorso a un tema ancora più delicato: quello delle vaccinazioni.

Bambini non vaccinati e rischio per gli altri

Secondo Bassetti, il problema non riguarda solo la febbre:

«Ci sono genitori che mandano i figli all’asilo senza vaccinarli. Se ne fregano della salute degli altri, seguono le loro credenze personali sui vaccini».

Un atteggiamento che, secondo il medico, mette a rischio l’intera comunità scolastica. Da qui l’invito a una maggiore responsabilità:

«Se un bambino ha febbre o un’infezione deve restare a casa. Se proprio lo si vuole mandare a scuola, almeno si abbia l’onestà di dirlo o gli si faccia indossare una mascherina».

Il precedente con Belen Rodriguez e le critiche ai vaccini

Non è la prima volta che Bassetti entra nel dibattito pubblico su questi temi. Nei giorni scorsi aveva già risposto a Belen Rodriguez, dopo alcune sue affermazioni critiche sui vaccini.

«Chi fa spettacolo dovrebbe occuparsi di quello e lasciare le questioni sanitarie ai medici», aveva dichiarato l’infettivologo, aggiungendo che una vaccinazione antinfluenzale avrebbe probabilmente evitato alcuni problemi di salute alla showgirl.

Il caso NAD e la stoccata finale

In un video pubblicato su Facebook, Bassetti è tornato a citare Belen Rodriguez, prendendo di mira un trattamento anti-age a base di NAD (nicotinammide adenina dinucleotide) mostrato sui social:

«Si critica il vaccino, ma poi si fa una terapia che promette ringiovanimento senza alcuna evidenza scientifica. Negli esseri umani? Zero dati».

Il medico ha allargato la critica anche ad altri personaggi pubblici, parlando di uno “sport nazionale” contro i vaccini:

«Si contestano farmaci con solide basi scientifiche e poi si assumono terapie con molte meno prove. Servirebbe più educazione e meno improvvisazione».