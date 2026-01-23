Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Salute

Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta: ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano, si danneggia la comunità’

DiRedazione

Pubblicato: 23 Gen, 2026 - ore: 19:16 #febbre, #Federica Pellegrini, #Matteo Bassetti, #vaccini
Mateo Bassetti dà ragione a Federica Pellegrini e Matteo GiuntaMateo Bassetti dà ragione a Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Lo sfogo di Pellegrini e Giunta accende il dibattito

Le parole di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta hanno acceso un acceso dibattito pubblico sul tema della salute dei bambini e delle responsabilità genitoriali. La coppia, visibilmente provata da una settimana complicata, ha denunciato apertamente l’abitudine di alcuni genitori di mandare i figli a scuola o all’asilo anche con la febbre, contribuendo alla diffusione di contagi.

A usare toni durissimi è stato Giunta, che senza filtri si è rivolto direttamente ai genitori ritenuti responsabili:
«Mandare i bambini febbricitanti all’asilo è da irresponsabili», uno sfogo che ha immediatamente diviso l’opinione pubblica.

L’intervento di Matteo Bassetti: “Questione di salute pubblica”

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, che ha sposato in pieno la posizione di Pellegrini e Giunta, spostando il discorso su un piano scientifico e collettivo.

«I bambini con la febbre all’asilo non si mandano – ha spiegato l’infettivologo – perché possono contagiare gli altri bambini. È una regola di buon senso prima ancora che medico».

Bassetti ha poi allargato il discorso a un tema ancora più delicato: quello delle vaccinazioni.

Bambini non vaccinati e rischio per gli altri

Secondo Bassetti, il problema non riguarda solo la febbre:
«Ci sono genitori che mandano i figli all’asilo senza vaccinarli. Se ne fregano della salute degli altri, seguono le loro credenze personali sui vaccini».

Un atteggiamento che, secondo il medico, mette a rischio l’intera comunità scolastica. Da qui l’invito a una maggiore responsabilità:
«Se un bambino ha febbre o un’infezione deve restare a casa. Se proprio lo si vuole mandare a scuola, almeno si abbia l’onestà di dirlo o gli si faccia indossare una mascherina».

Il precedente con Belen Rodriguez e le critiche ai vaccini

Non è la prima volta che Bassetti entra nel dibattito pubblico su questi temi. Nei giorni scorsi aveva già risposto a Belen Rodriguez, dopo alcune sue affermazioni critiche sui vaccini.

«Chi fa spettacolo dovrebbe occuparsi di quello e lasciare le questioni sanitarie ai medici», aveva dichiarato l’infettivologo, aggiungendo che una vaccinazione antinfluenzale avrebbe probabilmente evitato alcuni problemi di salute alla showgirl.

Il caso NAD e la stoccata finale

In un video pubblicato su Facebook, Bassetti è tornato a citare Belen Rodriguez, prendendo di mira un trattamento anti-age a base di NAD (nicotinammide adenina dinucleotide) mostrato sui social:
«Si critica il vaccino, ma poi si fa una terapia che promette ringiovanimento senza alcuna evidenza scientifica. Negli esseri umani? Zero dati».

Il medico ha allargato la critica anche ad altri personaggi pubblici, parlando di uno “sport nazionale” contro i vaccini:
«Si contestano farmaci con solide basi scientifiche e poi si assumono terapie con molte meno prove. Servirebbe più educazione e meno improvvisazione».

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Salute

Salumi come il fumo: perché l’OMS considera anche il prosciutto cotto un cancerogeno di Gruppo 1

Gen 20, 2026 Redazione
Salute

Belen Rodriguez contro i vaccini? Le parole che scatenano la reazione di Bassetti

Gen 17, 2026 Redazione
Salute

Paracetamolo in gravidanza, lo studio definitivo: nessun legame con autismo e Adhd nei bambini

Gen 16, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Salute

Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta: ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano, si danneggia la comunità’

Gossip e TV

‘Qui la goliardia non esiste’: gelo a Ore 14, Milo Infante sbotta con Antonio Tanga per la battuta sul coltello

Gossip e TV

Ambra Bianchini, dal discusso tour al set con Rocco Siffredi: ‘Una potenza’, sul web continua a far discutere

Attualità

Strage di Crans Montana, 200mila franchi per uscire dal carcere: Jacques Moretti torna libero

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.