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Camminare per 10.000 passi non basta: lo studio che cambia tutto, conta quanto cammini davvero

DiRedazione

Pubblicato: 20 Apr, 2026 - ore: 18:07 #benessere, #camminare, #passi
Il mito dei 10000 passi e lo studio che cambia tuttoIl mito dei 10000 passi e lo studio che cambia tutto

Camminare 10.000 passi: il mito che sta cambiando

Per anni è stato il punto di riferimento universale: 10.000 passi al giorno per stare bene. Un numero entrato nella cultura del benessere, ripetuto ovunque, dai medici alle app fitness.

Ma oggi qualcosa cambia.

Una nuova ricerca pubblicata su Annals of Internal Medicine ribalta la prospettiva: non conta solo quanti passi fai, ma come li fai. E soprattutto, per quanto tempo cammini senza fermarti.

Non è il numero, ma la durata: cosa dice lo studio

Lo studio ha analizzato quasi 34.000 persone nel Regno Unito, tutte con un livello di attività fisica considerato basso, sotto gli 8.000 passi al giorno.

I partecipanti sono stati divisi in base alla durata delle loro camminate quotidiane. Non la quantità totale di passi, ma il tempo continuo di movimento.

I risultati che sorprendono

Chi camminava più a lungo, senza interruzioni, aveva un rischio significativamente più basso di:

  • malattie cardiovascolari
  • mortalità generale

Il dato più forte riguarda chi camminava per almeno 15 minuti consecutivi: il rischio di malattie cardiache scendeva drasticamente rispetto a chi si muoveva solo per pochi minuti alla volta.

Più cammini a lungo, più vivi meglio

I numeri sono chiari.

Chi faceva brevi camminate sotto i 5 minuti mostrava un rischio più alto. Man mano che aumentava la durata delle sessioni, il rischio diminuiva in modo evidente.

Il confronto diretto

Chi camminava per 15 minuti o più aveva circa un terzo del rischio di sviluppare malattie cardiache rispetto a chi faceva solo brevi spostamenti.

Un risultato che cambia completamente il modo di interpretare l’attività fisica quotidiana.

Il beneficio è ancora più forte per chi è sedentario

Il dato più interessante riguarda le persone meno attive.

Tra chi faceva meno di 5.000 passi al giorno, l’effetto positivo delle camminate più lunghe era ancora più evidente.

Questo significa che anche piccoli cambiamenti, se fatti nel modo giusto, possono avere un impatto enorme sulla salute.

Perché le camminate lunghe fanno la differenza

Camminare a lungo, soprattutto a passo sostenuto, attiva meccanismi fondamentali:

  • aumenta la frequenza cardiaca
  • migliora la circolazione
  • abbassa la pressione
  • favorisce il metabolismo

Non è solo movimento: è un vero allenamento per il corpo.

10.000 passi? I numeri reali sono altri

Negli ultimi anni diversi studi hanno già iniziato a ridimensionare il famoso obiettivo dei 10.000 passi.

I benefici per la salute iniziano già intorno ai 7.000 passi al giorno, e in alcuni casi anche meno.

Un altro studio recente ha mostrato che anche 4.000 passi, se fatti con regolarità, possono ridurre il rischio di malattie e mortalità, soprattutto nelle persone anziane.

I limiti dello studio: cosa sapere

I ricercatori invitano comunque alla cautela.

Chi faceva camminate più brevi tendeva anche a essere:

  • più sedentario
  • più spesso in sovrappeso
  • con condizioni generali di salute peggiori

Questi fattori potrebbero aver influenzato i risultati.

Non è quindi possibile stabilire con certezza un rapporto diretto causa-effetto.

La vera svolta: come camminare per stare meglio

Non serve ossessionarsi con il contapassi.

Il messaggio che emerge è molto più semplice e pratico:

  • meglio una camminata continua di 15-20 minuti
  • piuttosto che tanti piccoli spostamenti spezzati

Per chi è sedentario, è un cambio di paradigma.

Una nuova idea di benessere quotidiano

Questo studio potrebbe influenzare le future linee guida sull’attività fisica.

L’obiettivo non è più solo “muoversi di più”, ma muoversi meglio.

Integrare camminate più lunghe nella routine quotidiana può essere la chiave per migliorare davvero la salute, soprattutto per chi parte da livelli bassi di attività.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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