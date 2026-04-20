Celiachia, rivoluzione nella diagnosi: stop biopsia anche negli adulti e nuovi test più precisi

Celiachia, cambia tutto: nuove linee guida e diagnosi più semplice
La celiachia entra in una nuova fase. Non solo più diagnosi, ma diagnosi più rapide, meno invasive e sempre più personalizzate. Le novità arrivano dalle linee guida europee 2025 e dal Congresso nazionale delle malattie digestive, dove gli specialisti hanno tracciato una vera e propria svolta nella gestione della malattia.
Il punto centrale è uno: in casi selezionati si potrà evitare la biopsia anche negli adulti, un passaggio che fino a poco tempo fa era considerato imprescindibile.
“Possiamo evitare la biopsia”: la svolta per gli adulti
La diagnosi senza biopsia, già introdotta nei bambini nel 2012, ora trova spazio anche nella popolazione adulta.
Quando è possibile
Secondo gli esperti, è possibile evitare l’esame invasivo quando:
- gli anticorpi anti-transglutaminasi IgA superano di oltre 10 volte il valore normale
- non sono presenti sintomi di allarme
- il paziente è seguito in centri specializzati
Una condizione che apre scenari completamente nuovi nella diagnosi precoce.
Nuovi biomarcatori: il test che cambia la precisione
Non solo anticorpi. La ricerca sta facendo emergere nuovi strumenti diagnostici.
Il ruolo dell’interleuchina-2
Tra le novità più promettenti c’è l’interleuchina-2, un biomarcatore che si attiva subito dopo l’esposizione al glutine.
Questo potrebbe:
- migliorare l’accuratezza della diagnosi
- aiutare nei pazienti già a dieta senza glutine
- individuare anche minime reazioni immunitarie
Un passo avanti importante nella comprensione della malattia.
Terapie, la dieta non basta per tutti: nuove cure allo studio
La dieta senza glutine resta l’unico trattamento ufficiale, ma non è sufficiente per tutti.
Circa un paziente su cinque continua ad avere sintomi nonostante segua correttamente la dieta.
Le nuove strategie
La ricerca sta lavorando su:
- farmaci che bloccano la risposta infiammatoria
- molecole che interferiscono con la transglutaminasi
- inibitori di citochine coinvolte nella malattia
Sono ancora in fase sperimentale, ma rappresentano una prospettiva concreta.
Screening neonatale: l’Italia è il primo Paese al mondo
Un’altra rivoluzione riguarda la prevenzione.
L’Italia è il primo Paese ad aver introdotto lo screening neonatale per celiachia e diabete di tipo 1, grazie alla legge approvata nel 2023.
Dopo la fase pilota in alcune regioni, il programma partirà su scala nazionale.
“Metà dei celiaci non è diagnosticata”: il problema sommerso
I numeri raccontano una realtà ancora parziale.
In Italia si stimano circa 280mila diagnosi, ma rappresentano meno della metà dei casi reali.
L’iceberg della malattia
La celiachia resta in gran parte sommersa, con molti pazienti che non sanno di esserlo.
Lo screening potrebbe cambiare radicalmente questo scenario.
Buoni senza glutine e diritti: le novità per i pazienti
Non solo medicina, ma anche qualità della vita.
Tra le novità:
- buoni digitali per l’acquisto di prodotti senza glutine
- possibilità di utilizzo su tutto il territorio nazionale
- fondi per informazione e prevenzione
Un passo verso una gestione più uniforme della malattia.
Una nuova fase per la celiachia
Tra diagnosi meno invasive, nuovi test e terapie in sviluppo, la celiachia entra in una fase di profondo cambiamento.
L’obiettivo è chiaro: intercettare prima la malattia, curarla meglio e migliorare la qualità della vita dei pazienti.
E per la prima volta, la sensazione è che la gestione della celiachia stia davvero diventando più moderna, precisa e accessibile.