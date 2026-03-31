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Tumore al polmone, svolta dalla ricerca: terapia mirata riduce il tumore nell’80% dei casi

DiRedazione

Pubblicato: 31 Mar, 2026 - ore: 19:46 #terapia Kras G12C, #Tumore al polmone
La combinazione tra osimertinib e chemioterapia apre una nuova era nella lotta al tumore del cancroSvolta nella ricerca per contrastare il tumore al polmone

Una ricerca che cambia approccio terapeutico

Per anni è stata considerata una delle sfide più difficili dell’oncologia. Oggi, però, qualcosa sta cambiando.

La mutazione Kras G12C, presente in una quota significativa di tumori al polmone, è finalmente diventata un bersaglio terapeutico concreto grazie a una nuova combinazione di farmaci biologici.

I risultati arrivano dallo studio internazionale Krocus, pubblicato su The Lancet Oncology, con un contributo decisivo dell’Istituto di Candiolo Irccs.

I dati: regressione del tumore nell’80% dei pazienti

Lo studio ha coinvolto pazienti mai trattati in precedenza e ha prodotto risultati che gli esperti definiscono senza precedenti per questa mutazione.

La combinazione di fulzerasib e cetuximab ha mostrato:

  • una riduzione del tumore nell’80% dei casi
  • una sopravvivenza libera da progressione di circa 12,5 mesi
  • pazienti ancora in trattamento a distanza di anni

Numeri che aprono scenari nuovi per una patologia tra le più diffuse e difficili da trattare.

Cos’è la mutazione Kras G12C e perché è così complessa

Il tumore del polmone resta tra i più diagnosticati in Italia, con circa 45mila nuovi casi ogni anno.

Nella maggior parte dei casi si tratta di tumore non a piccole cellule (Nsclc), e una parte di questi presenta la mutazione Kras G12C.

Questa alterazione genetica è legata a meccanismi che permettono alle cellule tumorali di sopravvivere e proliferare.

Per anni è stata considerata “non aggredibile”, perché i tumori riuscivano a sviluppare resistenze anche quando colpiti dai farmaci.

Come funziona la nuova combinazione

La strategia dello studio Krocus cambia prospettiva.

Invece di colpire il tumore in modo generico, i due farmaci agiscono su bersagli specifici:

  • Fulzerasib blocca direttamente la proteina Kras G12C
  • Cetuximab impedisce al tumore di attivare vie alternative di sopravvivenza

In questo modo si supera uno dei principali problemi: la capacità delle cellule tumorali di “aggirare” il trattamento.

Meno effetti collaterali rispetto alla chemioterapia

Un altro dato rilevante riguarda la tollerabilità.

A differenza della chemioterapia tradizionale, questa combinazione biologica risulta più selettiva e meno aggressiva per l’organismo.

Gli effetti collaterali osservati sono risultati limitati e gestibili, principalmente a livello cutaneo, senza le tossicità più pesanti tipiche di altri trattamenti.

Verso una nuova fase della cura

I risultati hanno già aperto la strada a un nuovo passo: uno studio di fase 3 che confronterà direttamente questa terapia con gli attuali standard basati su chemio-immunoterapia.

L’obiettivo è chiaro: ridefinire il trattamento di questa forma di tumore, rendendolo più efficace e meno invasivo.

Il ruolo della ricerca italiana

Il contributo dell’Istituto di Candiolo evidenzia un elemento chiave: la capacità della ricerca italiana di portare innovazione concreta nella pratica clinica.

Un lavoro che unisce laboratorio e cura dei pazienti, con un impatto diretto sulle possibilità terapeutiche.

Una prospettiva concreta, non definitiva

Non si tratta ancora di una cura definitiva, ma di un passo importante.

Per una mutazione considerata a lungo “impossibile da colpire”, ottenere risultati così significativi rappresenta un cambio di paradigma.

E per molti pazienti, significa avere oggi un’opzione in più dove prima non c’era.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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